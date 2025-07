Hannan erweitert Previsto Alkalic Gold Fussabdruck auf 750 m Streichlänge Grabenproben enthalten 4,6 m @ 7,2 g/T Gold in 30 Metern Step Out

Vier Schlüsselpunkte:

Zwei neue senkrecht verlaufende hochgradige Kanäle bei Previsto wurden untersucht:

- 13,6 m @ 2,1 g/t Au und 17 g/t Ag (CH16348) (Abbildungen 3 und 4)

- 4,6 m @ 7,2 g/t Au und 26 g/t Ag (CH16468) (Abbildungen 3 und 4)

- Beide befinden sich bis zu 30 m östlich von früheren hochgradigen Goldgrabenproben. Die Kanäle bleiben in alle Richtungen offen.

Neue hochgradige Zone im Aufschluss: Eine 1 m² große Panelprobe von einem Aufschluss im Zentrum von Previsto Central, 255 m SSW von den Proben entfernt, ergab 2,2 g/t Au, 11 g/t Ag und 0,13 % Cu (Abbildungen 3 und 4). Erweiterter Fußabdruck: Die Entdeckung der neuen stark alterierten Goldanomalie hat Previsto Central um 100 m in Richtung Süden erweitert und erstreckt sich nun über 750 m Streichen (Abbildung 3 und 4). Die Arbeiten für die Umweltverträglichkeitserklärung (Declaracion de Impacto Ambiental - DIA") zur Genehmigung der Bohrungen bei Previsto beginnen .

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Diese jüngsten Ergebnisse von Previsto Central zeigen weiterhin das außergewöhnliche Potenzial unseres alkalischen epithermalen Goldsystems Previsto. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit unseres Teams, hochgradige Goldmineralisierungen im Aufschluss in neuen Gebieten konsequent weiterzuverfolgen, einschließlich 4,6 m mit 7,2 g/t Au, die 30 m von früheren Probenahmen entfernt liegen. In Verbindung mit der kontinuierlichen Erweiterung unseres mineralisierten Fußabdrucks auf 750 m Streichenlänge innerhalb unserer breiteren 4 km x 4 km großen Bodengoldanomalie untermauern diese Ergebnisse unser wachsendes Vertrauen in dieses aufstrebende, weltweit bedeutende alkalische Goldziel.

"Besonders aufregend ist unsere Entdeckung neuer hochgradiger Zonen, einschließlich einer 2,2 g/t Au-Panelprobe, die 255 m SSW unseres bekannten hochgradigen Gebiets liegt. Da bisher nur ein kleiner Prozentsatz des aussichtsreichen Geländes untersucht wurde, ist das Potenzial für die Identifizierung weiterer hochgradiger Zonen entlang unserer aktuellen Streichenlänge von 750 m weiterhin sehr groß.

"Die neuen goldhaltigen Gebiete, die bei Previsto gefunden wurden, in Kombination mit unserem laufenden Bohrprogramm bei Belen, 22 km SSW, wo wir zwei Bohrlöcher abgeschlossen haben und ein drittes vorantreiben, zeigen, dass Hannan systematisch mehrere Zielgebiete auf Bezirksebene im Mineralgürtel Valiente nachweist. Diese neuen Ergebnisse verschaffen uns eine gute Ausgangsposition, da wir auch die Bohrgenehmigung bei Previsto vorantreiben. Unsere Arbeiten zur Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) sind bereits im Gange und die endgültige Einreichung bei den zuständigen Regierungsbehörden wird für 2025 erwartet.

Technische Diskussion

Zentrale Goldmineralisierung bei Previsto

Wie bei globalen alkalischen Goldanaloga wie Cripple Creek weist Previsto weiterhin hochgradiges Gold auf, wo eine strukturelle Fokussierung innerhalb einer größeren und ausgedehnten Umhüllung einer niedriggradigen Mineralisierung stattgefunden hat, was darauf hindeutet, dass die alkalischen Flüssigkeiten eine ausreichende Goldtransportkapazität hatten, um sowohl hochgradige fokussierte Gebiete als auch großflächige, niedriggradige Gebiete zu schaffen. Die Zone Previsto Central stellt das hochgradige Kerngebiet innerhalb des breiteren alkalischen epithermalen Goldsystems Previsto Central dar.

Neueste hochgradige Kanalergebnisse

Zwei neue senkrechte hochgradige Kanäle bei Previsto Central (Abbildungen 3 und 4), die sich bis zu 30 m östlich der früheren Hannan-Kanalprobenahmen befinden, die am 06. Februar 2025 und 07. April 2025 gemeldet wurden (die 135,2 m @ 1,3 g/t Au ergaben, einschließlich 26,0 m @ 5,4 g/t Au und 27 g/t Ag), haben außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, die an beiden Enden offen sind:

- 4,6 m @ 7,2 g/t Au und 26 g/t Ag (CH16468) - ein Beweis für das hochgradige Potenzial innerhalb der breiteren mineralisierten Umhüllung und eine Bestätigung für das anhaltende Vorhandensein hochgradiger Gebiete

Einschließlich 3,4 m @ 9,6 g/t Au. 34 g/t Ag und 30 g/t Te

- 13,6 m @ 2,1 g/t Au und 17 g/t Ag (CH16348) - repräsentiert eine breite Zone mit beständiger Goldmineralisierung, die eine hervorragende Kontinuität innerhalb des Systems zeigt

Einschließlich 0,3 m @ 13,3 g/t Au, 24 g/t Ag, 34 g/t Te

Neue hochgradige Oberflächenausläuferzone

Eine bedeutende neue Zone 255 m südlich der hochgradigen Ergebnisse oben in (1) umfasst eine 1 m² große Tafelprobe von einem Aufschluss im Zentrum von Previsto Central, 255 m SSW von den hochgradigen Kanälen entfernt, die 2,2 g/t Au, 11 g/t Ag und 0,13 % Cu ergab. Dies stellt einen bedeutenden Fund einer hochgradigen Mineralisierung dar (Abbildungen 3 und 4).

Erweiterter Fußabdruck

Eine stark alterierte goldanomale Ausbisszone, die das System um 100 m nach Süden erweitert, wodurch sich die Gesamtstreichlänge auf 750 m innerhalb einer bis zu 100 m breiten Zone erhöht. Vier Tafel- und Splitterproben, über die hier berichtet wird, ergaben einen Durchschnitt von 0,2 g/t Au und 2 g/t Ag, wobei die Ergebnisse zwischen einem Maximum von 0,4 g/t Au und 2 g/t Ag und einem Minimum von 0,2 g/t Au und 2 g/t Ag liegen (Abbildungen 3 und 4).

Systemmerkmale und Mineralisierungsart

Die Goldmineralisierung bei Previsto Central weist die charakteristischen Merkmale von epithermalen Systemen des alkalischen Typs auf, die sich innerhalb von brekziösem, kalkhaltigem K-Feldspat-Porphyr aus syenitischem Protolith befinden. Die Mineralisierung weist mehrere Hauptmerkmale auf:

Hochgradige Goldzonen stehen in Zusammenhang mit durchdringendem feinem Roscoelit (vanadiumreicher Kaliglimmer) und feinen grauen Quarzgängen mit Pyrit, die sowohl als Adern als auch als Stockwork-Texturen vorkommen. Zu den Alterationsanordnungen gehören Manganoxide, die die Ader- und Brekzienfüllung ersetzen, was darauf hindeutet, dass die unverwitterte Mineralisierung Rhodochrosit enthält, ein Mangankarbonatmineral, das typischerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung vorkommt. Die primäre Mineralisierung besteht aus 1 % zerstreutem Pyrit mit Spuren von Chalkopyrit, Pyritadern, Roscoelitadern und feinen Jarositadern (wahrscheinlich nach Pyrit). Die strukturellen Gegebenheiten deuten darauf hin, dass sich die Goldablagerung entlang von späten streichenden Verwerfungen konzentrierte, wo horizontale Bewegungen Dehnungsstrukturen innerhalb eines Kompressionsregimes schufen.

Bohrprogramm bei Belen

Belen befindet sich 23 km südwestlich von Previsto Central. Die erste Phase der Bohrungen in der Zone Belen umfasst bis zu 5.000 m in 18 Diamantbohrlöchern, die dazu bestimmt sind, die drei primären Zielgebiete bei Belen zu erproben:

- Vista Alegre: Die ersten Bohrlöcher werden verschiedene Abschnitte der 2,4 km langen geophysikalischen Anomalie erproben und zwei Zonen anpeilen. HDDVA001 wurde bei 184,6 m und HDDVA002 bei 256,8 m abgeschlossen. Ein drittes Bohrloch HDDVA003 mit einer Zieltiefe von 300 m ist nun im Gange. Alle Bohrlöcher zielen auf eine 600 m lange und 500 m tiefe Zone mit hoher Wiederaufladbarkeit und niedrigem spezifischen Widerstand ab, die mit einer starken Goldanomalie im Boden (bis zu 0,12 g/t Au) und einer Goldmineralisierung in Gesteinsbrocken, die mit Au-Ag-Te-As korreliert, zusammenfällt (bis zu 2,72 g/t Au und 44 g/t Ag).

- Ricardo Herrera: Die nächste Reihe geplanter Bohrlöcher wird auf den Kern der beträchtlichen Anomalie der Wiederaufladbarkeit abzielen, die sich über 1.000 m mal 250 m erstreckt und eine Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyr-Stil aufweist, die eine mäßige bis starke phyllische Alteration zeigt, wobei die Bohrstellen strategisch positioniert werden, um die seitliche Ausdehnung des mineralisierten Systems zu testen.

- Sortilegio: Die letzte Bohrphase wird die 1,2 km lange Anomalie der Wiederaufladbarkeit innerhalb des alkalischen Porphyrsystems untersuchen. Die Bohrungen werden auf die Quelle ausgedehnter Kupferanomalien im Boden abzielen, die mit hydrothermalen Goldanomalien in Quarz-Gossan-Blöcken mit erhöhtem Au-Mo-Te übereinstimmen. Die Wiederaufladbarkeit besteht aus drei alkalischen Cu-Au-Zielen, die innerhalb des 1,2 km langen Trends identifiziert wurden.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich etwa 6 Monate in Anspruch nehmen; die ersten Untersuchungsergebnisse werden im Juli 2025 erwartet.

Hannan Metals hat sich der Einhaltung von Gesetzen, dem Respekt der Gemeinde und dem Umweltschutz verschrieben und betont, dass alle Arbeiten nur mit einer ordnungsgemäßen Genehmigung der örtlichen Bevölkerung und den erforderlichen Umwelt- und archäologischen Bescheinigungen durchgeführt werden.

Bohrgenehmigung in Previsto

Ein zehnköpfiges Umweltteam, das unter anderem professionelle archäologische Umweltuntersuchungen, Workshops mit der Bevölkerung und Verbindungsaktivitäten durchführt, hat mit der Sammlung von Informationen begonnen, die für die Einreichung des Genehmigungsantrags bei der DGAAM (Generaldirektion für Umweltangelegenheiten im Bergbau) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau erforderlich sind. Das Arbeitsprogramm umfasst:

- Überwachung der Umweltgrundlagen für das Projekt, die von externen Experten durchgeführt wird;

- Einreichung des CIRA-Zertifikats (Zertifikat über die Nichtexistenz archäologischer Überreste) beim peruanischen Kulturministerium, in dem erklärt wird, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat;

- In den Dörfern Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora und Previsto werden öffentliche Versammlungen abgehalten, auf denen die Explorationspläne von Hannan vorgestellt werden, da die Gemeinden das vom Unternehmen vorgeschlagene Bohrprogramm nachweislich befürworten;

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um die Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru zu ermöglichen. Die endgültige DIA und andere Genehmigungen werden für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Bohrprogramm bei Cerro Rolando, Chile

Das Unternehmen schloss ein Bohrloch bei Cerro Rolando ab, um einen elektromagnetischen ("EM") Leiter zu testen, der in einer Tiefe von 60 m bis 100 m unter den Sanden und Kiesen der Pampa modelliert wurde. Ein kostengünstiger Reverse-Circulation-Bohrlochtest wurde bei 116,0 m abgeschlossen, um das Ziel zu testen. Es wurde festgestellt, dass die EM-Anomalie durch evaporitische Horizonte zwischen 70 m bis 88 m und 98 m bis 110 m verursacht wird, wodurch die EM-Anomalie zufriedenstellend erklärt werden konnte. In Anbetracht des Fehlens einer mineralisierten supergenen Kupferdecke wurde die Option auf das Grundstück Cerro Rolando beendet, während sich das Unternehmen weiterhin auf seine äußerst aussichtsreichen peruanischen Projekte konzentriert.

Über das Projekt Valiente

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet ist durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel gekennzeichnet. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Schürfprogramms auf der Suche nach Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen im Back-Arc-Bereich entdeckt. Das Unternehmen betreibt seit 2021 aktive Schürfungen auf dem Projekt und hat nach und nach in allen interessierenden Gebieten erfolgreich Sozialgenehmigungen erhalten.

Im Jahr 2021 hat Hannan 1.002 km2an Bergbaukonzessionen bei Valiente abgesteckt, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden und unerforschtes Terrain für potenzielle mineralisierte Porphyrziele im zentralen Osten Perus abdecken. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einem "Greenfield"-Projekt zu einer vielversprechenden Gelegenheit entwickelt.

Frühe Oberflächenprospektionen identifizierten zwei auffällige Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel bei Belen (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Schnell folgten Porphyrgebiete bei Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngster Zeit lag der Schwerpunkt auf Previsto. Bei Previsto und Belen, einem Porphyr-Cluster auf Distriktbasis in einem Gebiet von 25 km x 10 km, wurden acht porphyrische und/oder epithermale Ziele genauer identifiziert, wobei bis zu 10 Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie, um sein umfangreiches Landpaket in diesem aufstrebenden Porphyr-Epithermal-Mineralgürtel aus dem Miozän systematisch zu erkunden und durch Bohrungen zu testen.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von den Geologen von Hannan entnommen. Der Transport der Proben zu ALS in Lima erfolgte über einen Drittanbieter mittels verfolgbarer Pakete und durch Mitarbeiter des Unternehmens. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, die Riffelspaltung von 250 g und die Pulverisierung der Spaltung auf mehr als 85 % mit einer Durchlässigkeit von 75 Mikrometern. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Gold in Gestein und Boden wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 30-g-Brandprobenladung analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines firmeninternen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM- und Feldduplikaten sowie von 10%igen Kontrollproben, die von ALS Lima analysiert wurden, umfasst.

Die Kanalproben werden als repräsentativ für die Proben der In-situ-Mineralisierung angesehen. Zu diesem Zeitpunkt sind die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Schürf- oder Tafelproben sind von Natur aus selektiv und repräsentieren wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Chairman & CEO

Weitere Informationen unter

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Corporate Secretary

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zur Gemeinde. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen von zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

