Anleiherenditen – der Zollschock ist abgeklungen

Die Inflation in den USA und in Europa entwickelt sich günstig, weitere Zinssenkungen seitens der Notenbanken stehen an. Doch bleiben die Aussichten extrem unsicher. Unklar ist vor allem, welche Zollpolitik die US-Regierung verfolgen und welche Folgen sie auf die Preise haben wird. „Vor diesen Hintergrund bevorzugen wir für die USA mittlere bis kurze Laufzeiten, Hochzinsanleihen bieten zudem vielen Investoren attraktive Renditen“, erklärt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Auch in den Schwellenländern locken vielfach attraktive Zinsaufschläge bei gebremstem Risiko.

Entwarnung an der Preisfront: In den USA bewegt sich die Inflationsrate in Richtung des Zentralbankziels von zwei Prozent – auch wenn der Abwärtstrend zuletzt mit 2,4 Prozent ins Stocken geraten ist. Die Kerninflation (zuletzt 2,8 Prozent) wird zudem weiter von den Wohnkosten angetrieben. Die große Frage ist, wie sich die Importzölle auf die Preise auswirken werden. Bislang bleibt diese Wirkung auf die Inflationserwartungen beschränkt, die laut Umfrage der University of Michigan bei 5,0 Prozent auf Ein-Jahres-Sicht angelangt sind. „In den USA sollten sich Marktteilnehmer auf ein erneutes Anziehen der Inflation in den kommenden Wochen einstellen“, so Fischer. „Daher empfiehlt es sich, verstärkt auf inflationsgeschützte Anlagen zu setzen oder in Unternehmen zu investieren, die über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen und somit in der Lage sind, gestiegene Kosten an die Konsumenten weiterzugeben.“