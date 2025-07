Tesla-Aktie erholt sich deutlich nach sechstägiger Verlustserie!

Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla hat sich am Mittwochabend eindrucksvoll von einem sechstägigen Abwärtstrend erholt und mit einem Plus von 4,78 Prozent bei 315,06 US-Dollar geschlossen. Anleger zeigten sich trotz enttäuschender Auslieferungszahlen im zweiten Quartal optimistisch – getrieben von der Hoffnung auf langfristige Wachstumsimpulse durch autonome Fahrtechnologien.

Tesla meldete am Mittwochmorgen die Auslieferung von 384.122 Fahrzeugen im zweiten Quartal – ein Rückgang gegenüber dem Konsens der Analysten, die mit rund 389.000 Einheiten gerechnet hatten. Der Rückstand fiel jedoch geringer aus als befürchtet, was offenbar für Erleichterung an den Märkten sorgte.

Insbesondere die Zahlen aus China lieferten einen kleinen Hoffnungsschimmer: Die Verkäufe in der Volksrepublik stiegen im Juni im Jahresvergleich um 0,8 Prozent – der erste Zuwachs nach acht rückläufigen Monaten in Folge.

Aktie stark unter Druck – aber technisches Aufatmen

Noch am Vortag war Tesla mit einem Kurs von 300,71 US-Dollar um weitere 5,3 Prozent gefallen – belastet durch einen öffentlichen Streit zwischen CEO Elon Musk und US-Präsident Donald Trump über Steuer- und Ausgabengesetze. In den vergangenen sechs Handelstagen verlor die Aktie insgesamt rund 12 Prozent, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf über 23 Prozent. Zum Vergleich: Der S&P 500 legte im gleichen Zeitraum über 5 Prozent zu.

Am Donnerstagmorgen notiert Tesla an der Frankfurter Börse bei 269,55 Euro – ein weiteres Plus von 0,88 Prozent gegenüber dem Vortag (Stand: 9:20 Uhr MESZ).

Bewertung bleibt ein Streitpunkt

Laut dem "Quant Rating" von Seeking Alpha erhält Tesla aktuell eine "Hold"-Empfehlung mit einem Score von 3,26 von 5. Während das Unternehmen in puncto Profitabilität mit einem A+ bewertet wird, fällt die Bewertung der Aktie mit einem glatten "F" durch.

Auch die Analysten an der Wall Street sind gespalten: 21 Experten sprechen eine Kaufempfehlung oder höher aus, 16 raten zum Halten, zehn empfehlen Verkauf oder Abstufung.

Robotaxi als Hoffnungsträger – Tesla vs. Waymo

Trotz schwächerer Auslieferungszahlen sehen viele Analysten die Zukunft von Tesla nicht in kurzfristigen Verkaufszahlen, sondern in langfristigen Innovationen. Besonders die Skalierung autonomer Fahrtechnologien wie dem Full-Self-Driving-System (FSD) und dem geplanten Robotaxi-Service gelten als zentrale Werttreiber.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 269,7EUR auf Tradegate (03. Juli 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!