SPD-Fraktionschef Stromsteuersenkung weiter Priorität - wenn Geld da ist SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht eine Absenkung der Stromsteuer für alle weiter als Priorität für die Koalition. "Wir haben augenblicklich das, was wir in dem Koalitionsvertrag in Sachen Stromsteuer vereinbart haben, noch nicht umgesetzt. …