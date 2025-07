Nicht Gold: Dieses Edelmetall legte allein im Juni 26 Prozent zu!

Bereits im Mai war ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Nach einer zweijährigen Durststrecke, die vor allem durch die abnehmende Nachfrage nach Abgaskatalysatoren und den Umstieg auf Elektroautos geprägt war, scheint das Metall nun ein Comeback zu feiern. Damals geriet Platin aufgrund des "Verbrenner-Aus" und der schwachen Nachfrage in der Automobilindustrie unter Druck.

Die Ursache für den jüngsten Preisanstieg liegt jedoch in einem anderen Bereich. Die Schmuckindustrie, die stark unter den hohen Goldpreisen leidet, hat Platin zunehmend als Ersatzmaterial für sich entdeckt. "Es zeigt sich eine verstärkte Umschichtung in der Schmuckproduktion zugunsten von Platin", erklärt Philipp Götzl-Mamba, Rohstoffexperte bei Tradium, gegenüber dem Handelsblatt. Besonders in China, einem der größten Schmuckmärkte, stiegen die Platinimporte deutlich an.

Noch vor wenigen Jahren dominierte Goldschmuck den Markt. Im Jahr 2023 machte Gold laut Experten von Metals Focus mehr als 80 Prozent des Schmuckeinzelhandels aus. Doch im vergangenen Jahr wuchs die Platinproduktion um 20 Prozent und im ersten Quartal dieses Jahres stieg die Nachfrage nach Platinschmuck erneut um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dieser Nachfrageboom trifft auf ein stark eingeschränktes Angebot. Der Platinmarkt befindet sich bereits im dritten Jahr in Folge in einem Angebotsdefizit. Ein Grund dafür sind die rückläufigen Fördermengen in Südafrika, dem weltweit größten Produzenten von Platin. Hinzu kommt die sinkende Recyclingrate.

Obwohl der Platinmarkt bereits seit geraumer Zeit von einem Angebotsdefizit geprägt ist, hat sich der Preis erst jetzt spürbar erholt. Im vergangenen Jahr konnte das Angebotsdefizit den Preis noch nicht nennenswert beeinflussen. Die Analystinnen der Commerzbank führen den Preisanstieg vor allem auf den vergleichsweise hohen Abschlag zu Gold zurück. Platin wird inzwischen als attraktivere Option angesehen, da Gold vielen Investoren schlichtweg zu teuer erscheint.

