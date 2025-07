WARBURG RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Aussagen des Nutzfahrzeugherstellers zur Marke Scania und die Unsicherheit um den US-Markt dürften sich negativ auf die Volumina und die Profitabilität niederschlagen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 28,50EUR auf Tradegate (03. Juli 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.