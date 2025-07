Festakt in der Villa Hammerschmidt / Spitzenpolitiker betonen Bedeutung von Werten für Führung in Politik und Wirtschaft / Digitalminister Wildberger hält Festvortrag

Bonn (ots) -- Bundeskanzler Friedrich Merz: "Gute Führung braucht Werte, das ist in derPolitik genauso wie in jedem Unternehmen."- Hessischer Ministerpräsident Boris Rhein: "Die Wertekommission erinnert unsdaran, dass Freiheit, Verantwortung und Gemeinsinn kein Luxus sind, sonderndie Basis unseres Zusammenlebens."- Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Dr. Karsten Wildberger:"Werte sind das Fundament für ein digitales 'Next Germany'. Deutschland hatwirtschaftlich alle Potentiale, wenn wir die Chancen in Digitalisierung und KIerkennen."- Hessens Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Prof. Dr. KristinaSinemus: "Gerade im Zuge der tiefgreifenden digitalen Veränderungen brauchenwir eine wertegeleitete Orientierung, damit technischer Fortschritt demMenschen dient und nicht umgekehrt."- Vorstandsvorsitzender der Wertekommission e.V., Sven H. Korndörffer: "Sei erstMensch und dann erst Managerin oder Manager."Die Wertekommission - Initiative Werte Bewusste Führung e.V. feiert ihr20-jähriges Bestehen am heutigen Donnerstag, 3. Juli 2025 mit einemJubiläums-Festakt in der Villa Hammerschmidt, dem Amtssitz des Bundespräsidentenin Bonn. Dazu werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur undGesellschaft erwartet, so der Bundesminister für Digitales undStaatsmodernisierung, Dr. Karsten Wildberger. Bundeskanzler Friedrich Merzmusste wegen anderweitiger Verpflichtungen seine Teilnahme kurzfristig absagen.Dem thematischen Fokus der Wertekommission im Jubiläumsjahr folgend, widmet sichder Festakt der Frage, welche Werte jetzt entscheidend sind, um die deutscheVolkswirtschaft international wieder wettbewerbsfähig zu machen.Bundeskanzler Friedrich Merz betont in einem Gruß an die Wertekommission undihre Gäste: "Gute Führung braucht Werte, das ist in der Politik genauso wie injedem Unternehmen. Daher bin ich dankbar, dass die Wertekommission sich imständigen Dialog mit Führungskräften in ganz Deutschland für eine festeVerankerung ihrer zentralen Werte - des Vertrauens, der Verantwortung, derIntegrität, des Respekts, des Mutes und der Nachhaltigkeit - einsetzt und diesefördert."Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein würdigt in seiner Gratulation dasgesellschaftliche Engagement der Wertekommission: "Die Wertekommission erinnertuns daran, dass Freiheit, Verantwortung und Gemeinsinn kein Luxus sind, sonderndie Basis unseres Zusammenlebens. Die Kommission bringt seit zwei JahrzehntenMenschen zusammen, die Verantwortung nicht nur im Beruf, sondern auch für unsereDemokratie und unsere Gesellschaft übernehmen. Gerade in einer Zeit multipler