Trump kennt US-Arbeitsmarktdaten - Powell soll sofort zurücktreten!

Heute kommen die US-Arbeitsmarktdaten, die Donald Trump bereits kennt: ist seine erneute Attacke auf Fed-Chef Powell mit der Forderung, er solle sofort zurück treten, Zufall oder doch ein Hinweis darauf, dass die Daten sehr schwach ausfallen? Gestern ja die ADP-Arbeitsmarktdaten erstmals seit Corona negativ - aber oft fallen die beliebig manipulierbaren "großen" Arbeitsmarktdaten (non farm payrolls) anders als die ADP-Daten. So oder so: die Daten sind wichtig für die Frage, ob die Fed vielleicht doch schon im Juli die Zinsen senken könnte - ist eine schlechte Zahl vielleicht sogar gut für die Märkte?. Gestern im Fokus der "Deal" von Trump mit Vietnam - US-Zölle von 20% scheinen nun die Untergrenze zu sein für andere Länder..

