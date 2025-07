Frequentis leistet mit LifeX(TM) Pionierarbeit

Ob Polizei, Feuerwehr oder Verteidigung: Der öffentliche Sektor steht insgesamt vor der großen Herausforderung, Prozesse zu digitalisieren und interne und externe Kommunikationswege zu optimieren. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum Beispiel zwingen Faktoren wie der Fachkräftemangel und knappe Budgets die Behörden und die Verwaltung zu mehr Effizienz. Neue EU Vorschriften betreffend Einführung von NG112 (Multi-media Notruf) und MCX (pan-europäische Funkkommunikationssystem) sowie geopolitische Spannungen erfordern außerdem umfangreiche Investitionen in die Digitalisierung der Landes- und Bündnisverteidigung sowie in die Cyberabwehr, die gleichzeitig höchste Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit erfüllen müssen. Die Frequentis AG (WKN: A2PHG5; ISIN: ATFREQUENT09) leistet hier Pionierarbeit – unter anderem mit der modularen Plattform LifeX.

LifeX: Die flexible Leitstellen‑ und Einsatzleitlösung

LifeX verbindet alle Schritte eines Einsatzes – von der Notrufannahme über die Einsatzplanung bis zur Nachbereitung – in einer einzigen, leicht erweiterbaren Plattform. Dank seiner fortschrittlichen, modularen Architektur kann im LifeX ein breites Spektrum an Systemen mit verschiedenen Protokollen integriert werden, die sich ohne Auswirkungen auf den laufenden Betrieb flexibel austauschen oder aktualisieren lassen. Denn LifeX besteht aus vielen kleinen Bausteinen (Microservices), die jeweils genau eine Aufgabe erfüllen. Das erlaubt, nur die Komponenten zu nutzen, die eine Behörde gegenwärtig braucht. Neue Funktionen können dann später problemlos hinzugefügt werden.

Über standardisierte Schnittstellen lässt sich LifeX zudem direkt mit Karten‑Systemen, Funknetzen, Mobil‑Apps oder Krankenhaus­informations­systemen verbinden. Der „LifeX Connect Hub“ sorgt außerdem dafür, dass Sensoren Dritter, Drohnen‑Kameras oder IoT‑Geräte ins System eingebunden werden können, sodass Einsatzleiter stets ein vollständiges Lagebild erhalten.