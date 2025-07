usecure gibt Serie-A-Investment und strategische Partnerschaft mit Kennet Partners bekannt

Kennet Partners, ein erfahrener Wachstumsinvestor in gründergeführte, selbstfinanzierte B2B-SaaS-Unternehmen, wird usecure mit Kapital und strategischem Know-how bei der globalen Expansion unterstützen. Die Investition folgt auf die Auflegung von Kennet VI, einem 266 Mio. EUR schweren Fonds, der sich auf die Skalierung wachstumsstarker Softwareunternehmen konzentriert.

usecure wurde im Jahr 2016 gegründet und hat sich schnell zu einem vertrauenswürdigen globalen Anbieter im IT-Channel entwickelt, der MSPs und interne IT-Teams dabei unterstützt, menschliche Cyberrisiken durch maßgeschneiderte Benutzerschulungen und Analysen menschlicher Risiken zu reduzieren. Heute vertrauen weltweit über 400.000 Endnutzer auf die Lösungen von usecure, die über einige der weltweit führenden Cloud-Distributoren und Marktplätze erhältlich sind.

„Diese Investition ist ein bedeutender Meilenstein für usecure, unser Team und unsere Partner", erklärte Charles Preston, Gründer und CEO von usecure. „Unsere Mission war stets klar: Wir wollen weltweit führend im Bereich Human Risk Management für MSPs und IT-Teams werden. Mit der Unterstützung und Expertise von Kennet im Bereich der Skalierung von SaaS-Unternehmen sind wir bereit, diesen Weg zu beschleunigen, unseren Partnern einen Mehrwert zu bieten und Innovationen voranzutreiben, die Unternehmen weltweit dabei unterstützen, ihre menschliche Firewall zu stärken."

Der geschäftliche Bedarf an einem effektiven Management von Risiken durch Menschen war noch nie so groß wie heute. Da Cyberangriffe zunehmend auf Endnutzer als schwächste Stelle in der Verteidigungsstruktur von Unternehmen abzielen, stehen Unternehmen jeder Größe unter zunehmendem Druck, den menschlichen Faktor bei Cyberrisiken zu berücksichtigen. Das zugängliche, partnerorientierte Modell von usecure wurde entwickelt, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Es bietet MSPs und IT-Teams einen skalierbaren, datengesteuerten Ansatz zur Reduzierung menschlicher Fehler und zur Verbesserung der Sicherheitslage.