Der Dreh mit dem Dollar

Wer sein Geld für sich arbeiten lassen und dabei von den Chancen des größten Kapitalmarktes der Welt profitieren will, kommt an den USA nicht vorbei. Beispiel Zinsanlagen: Mit einer Staatsverschuldung von fast 40 Billionen US-Dollar sind die USA der weltweit größte Schuldner. Ein Großteil dieser Schulden wird am US-Anleihemarkt gehandelt. Auch Privatanleger können ihr Erspartes folglich den USA leihen. Die US-Regierung zahlt ihnen dafür aktuell einen Zins von immerhin rund 4,25% pro Jahr. Deutlich mehr, als das sauer Ersparte der örtlichen Bank oder Sparkasse zu aktuell im Schnitt meist schon wieder unter 1% Zins zu überlassen. Mindestens genauso attraktiv wie für Zinsanleger ist der US-Kapitalmarkt für diejenigen, die ihr Geld in erstklassige Unternehmen investieren wollen: Mit Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon & Co. wird die Liste der wertvollsten Unternehmen der Welt nahezu ausnahmslos von US-Firmen dominiert. Einzig der saudische Ölriese Saudi Aramco hält die Flagge der Nicht-US-Unternehmen unter den 25 wertvollsten Firmen der Welt hoch. Um den US-Markt führt für Anleger also kein Weg vorbei. Doch wie fast alles im Leben hat auch der höchst attraktive US-Kapitalmarkt eine Schattenseite, zumindest für Nicht-US-Anleger: Wer sein Geld in US-Anlagen investiert, profitiert damit nämlich nicht nur von deren oft attraktiver Rendite, sondern hängt gleichzeitig am US-Dollar. Beim Shopping in den USA müssen schließlich keine Euro, sondern US-Dollar auf den Tisch gelegt werden. Das gilt unabhängig davon, ob man sich in New York auf der 5th Avenue eine Levis Jeans zulegen möchte, oder an der Wall-Street auf die Jagd nach attraktiven US-Aktien oder Anleihen geht. Dummerweise hat sich der US-Dollar in den letzten Monaten von der unumstrittenen Welt-Leitwährung zu einer Leidwährung entwickelt: Allein seit Beginn 2025 hat die US-Währung gegenüber dem Euro rund 15% abgewertet und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit 2021. Das verhagelt europäischen Anlegern dieses Jahr die Bilanz ihrer US-Investments: Was nutzen schließlich attraktive 4,25% Zinsen pro Jahr aufs Ersparte von der US-Regierung, wenn dem ein Währungsverlust von 15% gegenübersteht? Ähnlich ist das Bild für europäische Anleger in US-Aktien: Zwar haben die meisten US-Titel gemessen am Dow-Jones-Index die Kursdelle durch Trumps Zollhammer mittlerweile wieder ausgebügelt und befinden sich am bzw. nahe ihrer Rekordhochs – allerdings eben nur auf US-Dollar-Basis. Für Anleger, denen die Wertentwicklung auf ihrem Depotauszug in Euro ausgewiesen wird, schlägt hingegen zusätzlich zur reinen Kursentwicklung der Aktien im laufenden Jahr noch der Dollar-Verlust von rund 15% zubuche. Letztlich kommen Anleger, die von den Chancen des US-Kapitalmarktes profitieren wollen, um das Dollar-Risiko nicht herum. Gleichzeitig ist der Dollar allerdings auch eine Chance: Schließlich hat die US-Währung europäischen Anlegern auf Sicht der letzten 20 Jahre sogar eine leichte Zusatzrendite beschert, da sie gegenüber dem Euro zugelegt hat. Der aktuell schwache US-Dollar ist für in Euro bilanzierende Anleger zudem Fluch und Segen zugleich: Wer bereits in US-Anlagen investiert ist, erlebt die aktuelle Dollar-Schwäche als Gegenwind in Sachen Performance. Wer hingegen aktuell über einen Einstieg in US-Anlagen nachdenkt, dem bietet der schwache Dollar sogar einen Extra-Rabatt - sei es beim Kauf der Levis-Jeans auf der 5th Avenue oder beim Kauf von US-Anlagen an der Wall-Street.