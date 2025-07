Signifikante Verbesserung der Stimmung auf dem Pfandbriefmarkt

Berlin (ots) - Unter den vdp-Mitgliedsinstituten ist eine signifikante

Verbesserung der Stimmung auf dem Markt für Pfandbriefe und für unbesicherte

Bankanleihen zu verzeichnen. Dies ist das Ergebnis der sechsten Befragung zum

vdp-Emissionsklima. Erstmals seit Erhebungsbeginn im Dezember 2022 werden

positive Werte beim Gesamt-Score (+1 gegenüber -14 im Dezember 2024) und bei

unbesicherten Bankanleihen (+5 gegenüber -8 im Dezember 2024) vermeldet. Der

Score für Pfandbriefe liegt leicht im negativen Bereich (-1 gegenüber -18 im

Dezember 2024).



Das vdp-Emissionsklima wird zweimal im Jahr erhoben und veröffentlicht. Dabei

wird der Stimmungsindikator in einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkten

angegeben. Gegenüber der Umfrage vom Dezember 2024 verbesserten sich sowohl der

Gesamt-Score als auch die beiden Teil-Scores für Pfandbriefe und für

unbesicherte Bankanleihen jeweils zweistellig.





Score für Juni 2025 Dez. 2024 Juni 2024 Dez. 2023Pfandbriefe -1 -18 -11 -23Unbesicherte Bankanleihen +5 -8 -14 -21Gesamt +1 -14 -12 -22Stark verbesserte Werte auch in der Nachfrage reflektiertEine deutliche Verbesserung zeigt sich auch für die Investorennachfrage nachPfandbriefen - einerseits beim Rückblick auf die vergangenen sechs Monate,andererseits mit Blick auf das aktuelle Marktgeschehen. Die Werte von +65 und+89 Punkten spiegeln sich auch im starken Absatz von Pfandbriefen wider. Andersals in zahlreichen europäischen Covered-Bond-Märkten, in denen der Absatz zumTeil 20 bis 30 % unter dem Vorjahreszeitraum liegt, konnten dievdp-Mitgliedsinstitute in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 31,5 Mrd. Euroan neuen Pfandbriefen begeben. Dies entspricht einem Anstieg um fünf Prozentgegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bei den ÖffentlichenPfandbriefen sind 8,7 Mrd. Euro an emittierten Pfandbriefen zu verzeichnen, diesentspricht einem Plus von 31 %. Für 2025 erwarten die vdp-Mitgliedsinstituteeinen Absatz von knapp 50 Mrd. Euro an neuen Pfandbriefen. Abzüglich derFälligkeiten ergäbe dies einen Nettoabsatz von knapp 4 Mrd. Euro für diesesJahr."Sehr erfreulich ist, dass Pfandbriefe in diesem Jahr über das gesamteLaufzeitenspektrum hinweg gut nachgefragt sind"kommentierte Sascha Kullig, Mitglied der Geschäftsleitung des vdp.Eine stark verbesserte Investorennachfrage ist auch bei den unbesichertenAnleihen der vdp-Pfandbriefbanken festzustellen. Dies zeigt sich in den Scoresfür die vergangenen sechs Monate und aktuell von +57 und +80 Punkten.Verhaltener Ausblick für die nächsten sechs MonateIm Vergleich zu der starken Nachfrage nach Pfandbriefen in den vergangenen sechs