Studie zeigt Chancen gegen Billigplattformen aus dem Ausland (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Nexi E-Commerce-Report 2024 Deutschland zeigt: Verbraucher suchen mehr als

Billigpreise

- Deutsche Händler können sich mit Convenience, Vertrauen und Nachhaltigkeit

stark positionieren

- 94 Prozent der Deutschen gaben an, in den letzten 28 Tagen online eingekauft

zu haben



Der neue "E-Commerce Report 2024" für Deutschland, erhoben von Teleperformance

im Auftrag von Nexi, zeigt deutlich, deutsche Konsumentinnen und Konsumenten

kaufen online - aber nicht um jeden Preis. Während internationale

Plattformanbieter mit aggressiven Preisstrategien den Markt unter Druck setzen,

liegt die Chance für den lokalen Handel woanders: im Vertrauen, in der Nähe zum

Kunden - und in digitalen Einkaufserlebnissen, die bequem, sicher und nachhaltig

sind.





