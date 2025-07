Baywa meldet 1,6 Milliarden Euro Verlust

xXcelaratorXx schrieb gestern 09:20

Bei Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechten wird bisherigen Aktionären das Privileg eingeräumt, die neu ausgegebenen Aktien zuerst zu erwerben, um ihre Anteile am Unternehmen (und damit ihre Mitbestimmung) nicht zu verwässern.

Diese Bezugsrechte erhalten eine Wertpapierkennnummer (WKN) und können während der begrenzten Bezugsfrist gehandelt werden. Ihr Ausgangspreis setzt sich aus dem Preis der Alt- und Neuaktien zusammen, zudem wird das Bezugsverhältnis (zwischen Aktien und Bezugsrechten) in die Rechnung inkludiert.



Ist glaube ich relativ wumpe, was die BayWa oder ihre Hauptaktionäre sich so als für sie bestes Szenario vorstellen. Das Börsenrecht ist da recht eindeutig.