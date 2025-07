NatBridge Resources gibt strategische Neuausrichtung bekannt, um Nachfrage nach NatGold-Token zu decken und um Führungsposition auf diesem wachstumsstarken Markt einzunehmen

Burnaby, BC – 3. Juli 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTC: NATBF | FWB: GI80), The Premier NatGold Miner, gab heute eine überarbeitete Unternehmensstrategie bekannt, die konzipiert wurde, um die globale Nachfrage nach NatGold-Token zu decken und eine Führungsposition auf diesem schnell wachsenden Markt einzunehmen. Der Schwerpunkt dieser strategischen Weiterentwicklung liegt auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung technisch verifizierter Goldressourcen im Boden hinsichtlich einer potenziellen Tokenisierung innerhalb des zum Patent angemeldeten digitalen Goldabbau-Ökosystems unseres Partners NatGold Digital Ltd.

Die Einführung der neuen Website von NatBridge verdeutlicht diese strategische Neuausrichtung und bietet Investoren und Interessensvertretern einen klaren, umsetzbaren Überblick über das zweistufige Geschäftsmodell und die Führungsposition im Bereich digitales Gold. Wir bleiben zwar weiterhin ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, setzen jedoch auf diesen innovativen und einzigartigen Ansatz zur Monetarisierung von Goldressourcen.

Zweistufige Strategie für den sich schnell entwickelnden Markt

Die Geschäftsstrategie des Unternehmens ist in zwei unterschiedliche, jedoch einander ergänzende Phasen gegliedert:

Strategie von vorbörslichen Erwerben

Vor der öffentlichen Einführung des Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital durch unseren Partner NatGold Digital richtet NatBridge sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Goldprojekten, die die strengen technischen, rechtlichen und AML-Zertifizierungsanforderungen von NatGold Digital erfüllen. Diese Ressourcen müssen als zertifizierte NatGold-Ressourcen qualifiziert sein, um für die Tokenisierung gemäß dem zum Patent angemeldeten Rahmen von NatGold infrage zu kommen.

Die neuesten Zahlen von NatGold Digital bestätigen die steigende Nachfrage – 9.108 NatGold-Token sind in 76 Ländern reserviert, was einem Bruttowert von 16,2 Millionen $ per 1. Juli 2025 entspricht – und NatBridge ist bestrebt, ein Portfolio an qualifizierten US-amerikanischen und kanadischen Gold-Assets aufzubauen, um nach der Genehmigung und dem Minting mindestens 500.000 NatGold-Token zu generieren. Diese vorbörsliche Marktstrategie würde sicherstellen, dass NatBridge weiterhin in der Lage ist, die globale Nachfrage zu decken.