Novogene Europe erweitert Sequenzierungskapazitäten mit fünftem NovaSeq-X-Plus-System in Europa

„Die Investition in den NovaSeq X Plus ermöglicht uns, den steigenden Anforderungen unserer Kundschaft an Lieferzeit und Datenqualität gerecht zu werden", so Tingting Zhou, VP bei Novogene Europe. „Die Erweiterung stellt sicher, dass wir Innovationen im Bereich der Sequenzierdienstleistungen weiterhin maßgeblich voranbringen, und Forscher unterstützen wissenschaftliche Durchbrüche zu erzielen."

MÜNCHEN, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Novogene Europe gibt die Installation seines fünften Illumina NovaSeq X Plus Sequenzierystems bekannt. Novogene Europe erweitert damit seine Sequenzierkapazität, um der steigenden Nachfrage in Europa gerecht zu werden. Dieser strategische Schritt festigt die Position von Novogene als Europas zuverlässiger Sequenzierdienstleister, der eine beispiellose Geschwindigkeit, Datenqualität sowie Skalierbarkeit für die Forschung bietet.

Der NovaSeq X Plus – Illuminas fortschrittlichste Sequenzierplattform – generiert bis zu 16 Terabasen an Daten in 48 Stunden und ermöglicht so wichtige Anwendungen wie die Sequenzierung ganzer Genome, die Analyse von RNA einzelner Zellen (single cell RNA sequencing) und komplexe Populationsstudien.

Die Erweiterung der Sequenzierkapazität ist von entscheidender Bedeutung, da Forscher weltweit mit immer komplexeren genomischen Fragen konfrontiert werden, die sowohl hohen Datendurchsatz als auch Qualität erfordern. Die Integration eines zusätzlichen NovaSeq X Plus in den Laboren von Novogene Europe stellt sicher, dass Kunden anspruchsvolle Projekte erfolgreich in Angriff nehmen können. Unterstützt durch modernste Technologie können Ergebnisse schneller geliefert werden, ohne Kompromisse bei der Datenintegrität oder der Umweltverantwortung einzugehen.

Bas Verhoef, SVP und Regionsleiter Europa bei Illumina, sagte: „Seit mehr als einem Jahrzehnt pflegen Illumina und Novogene eine enge Partnerschaft, in der wir gemeinsam die Genomforschung voranbringen. Der NovaSeq X Plus – Illuminas bisher am schnellsten angenommene und genutzte Hochdurchsatz-Sequenzierungsplattform – stellt sicher, dass Forscher Zugang zur neuesten Technologie haben, die zuverlässige, schnelle und kosteneffiziente Sequenzierungsdienste der nächsten Generation bietet, wobei Kunden bereits von den leistungsstarken Funktionen unseres jüngsten Software-Upgrades schwärmen."

In den letzten Jahren hat Novogene Europe konsequent modernste Technologien in sein Dienstleistungsportfolio integriert, darunter die Sequenzierung von Genomen, Transkriptomen, Mikroorganismen und einzelnen Zellen. Der lokale Einsatz in europäischen Labors ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen bei Einhaltung globaler Qualitätsstandards.

Informationen zu Novogene

Novogene ist ein Pionier bei der Anwendung modernster molekularbiologischer Technologien und Hochleistungscomputer für die biowissenschaftliche Forschung. Unsere Vision ist es, weiterhin ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für die Genomforschung zu sein. Mit einer der größten Sequenzierkapazitäten Weltweit nutzen wir unsere fundierten wissenschaftlichen Kenntnisse sowie unseren erstklassigen Kundenservice, um unsere Kundschaft bei der Verwirklichung ihrer Forschungsziele in der sich schnell entwickelnden Welt der Genomforschung zu unterstützen. Novogene ist bestrebt, Ihr zuverlässiger Sequenzierpartner zu werden.

