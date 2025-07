YU7-Run überfordert Xiaomi – Exporte nicht vor 2027

Xiaomi wird den Export seiner Elektrofahrzeuge frühestens im Jahr 2027 prüfen. Das bestätigte CEO Lei Jun am Mittwoch in einem Livestream, wie Reuters berichtet. Zwar hatte der Konzern bereits zuvor 2027 als möglichen Startzeitpunkt für internationale Verkäufe genannt – angesichts der aktuell starken Nachfrage im Inland rückt ein früherer Markteintritt im Ausland jedoch in weite Ferne.

"Wir werden uns bemühen, die Kapazitäten zu erhöhen", sagte Lei. Einen konkreten Zeitrahmen für den Produktionsausbau nannte er dabei nicht.