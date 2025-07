Junge Köche von CJ Foods Cuisine. K führen koreanische Kochkurse in drei europäischen Ländern durch

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Junge Köche von CJs Cuisine. K bringen die

Der "K-Kochkurs mit Cuisine. K" war Teil des Touring K-Arts-Programms 2025,einer globalen Initiative zur Förderung der koreanischen Kultur. Dieses Programmwurde vom koreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus (MCST) inZusammenarbeit mit den koreanischen Kulturzentren in Großbritannien, Deutschlandund Spanien gesponsert.Für diese Initiative hat CJ das "Team Cuisine. K" zusammengestellt, an der auchKyoung woon Lee und Subin Choi, Absolventen von Cuisine. Ks zweiter Kohorte,teilnahmen, zusammen mit Yeonju Lee, einer Köchin, die Juliet Catering betreibt.Diese jungen Köche bringen umfangreiche Erfahrungen aus Kochkursen und derArbeit in Restaurants des Michelin Guide mit.Team Cuisine. K wählte zwei ikonische koreanische Gerichte - Japchae (unterRühren gebratene Glasnudeln) und Mandu (koreanische Teigtaschen) - alsSchwerpunkt für den Unterricht aus. Das Team begann am 19. Juni in London,England, und reiste dann nach Berlin, Deutschland, und Madrid, Spanien. In jederStadt wurden über zwei Wochen hinweg jeweils zwei Kochkurse durchgeführt.Die Teilnehmer erfuhren nicht nur etwas über die Geschichte und die kulturelleBedeutung von Japchae, sondern hatten auch die Gelegenheit, verschiedenekoreanische Gerichte zuzubereiten, z. B. Japchae-Reis und mit Japchae gefüllteMandu. Die Rezepte wurden auf die Verwendung lokal verfügbarer Zutatenzugeschnitten, so dass die Teilnehmer die Gerichte zu Hause leichter nachkochenkönnen. Außerdem stellte Team Cuisine. K die bibigo-Produkte von CJ vor undzeigte, wie man K-Speisen einfach zubereiten kann, indem man Lebensmittel inlokalen Supermärkten kauft."Es war wunderbar, etwas über die Geschichte der K-Speisen zu erfahren, die ichsonst gerne esse", sagte ein Teilnehmer. "Ich dachte immer, koreanische Rezeptewären schwierig, aber nach dem heutigen Tag fand ich sie viel leichter undeinfacher, als ich erwartet hatte. Die Gerichte waren so köstlich, dass ich siezu Hause noch einmal zubereiten möchte."Diese erfolgreiche Reihe von Kochkursen folgt auf die Einführung von Cuisine. Ks