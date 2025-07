Bitcoin auf Rekordjagd – Neues Allzeithoch in greifbarer Nähe!

Bitcoin nähert sich mit großen Schritten seinem Allzeithoch: Am Mittwoch notierte die weltweit führende Kryptowährung bei 109.543 US-Dollar, nur etwa 2 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 111.970 US-Dollar, der am 22. Mai markiert wurde. In den vergangenen 24 Stunden legte der Bitcoin-Kurs 1,7 Prozent zu – begleitet von einem sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens um über 18 Prozent. Der Crypto Fear & Greed Index kletterte von 46 auf 54 Punkte und deutet damit auf eine zunehmende Marktzuversicht hin (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

Den jüngsten Aufschwung führt der Markt vor allem auf das starke Engagement institutioneller Anleger zurück. Ein Großteil des momentanen Kaufdrucks geht auf massive Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs zurück. Allein am 2. Juli verzeichneten diese börsengehandelten Fonds Nettozuflüsse in Höhe von 407,78 Millionen US-Dollar, womit sich die kumulierten ETF-Zuflüsse auf 49,04 Milliarden US-Dollar summieren.

Fidelitys FBTC führte den Markt mit Tageszuflüssen von 183,96 Millionen US-Dollar an, gefolgt von ARK21Shares’ ARKB mit 83 Millionen US-Dollar und Bitwise’s BITB mit 64,94 Millionen US-Dollar. Auch wenn BlackRocks IBIT am Mittwoch wenig neuen Zuflüsse meldete, bleibt der Fonds mit 76,31 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen marktführend.

"Bitcoin nähert sich neuen Höchstständen mit kräftigem Rückenwind – von stabilen ETF-Zuflüssen bis hin zu einem strategischen Perspektivwechsel institutioneller Investoren", sagt Joe DiPasquale, CEO von BitBull Capital. "Was wir sehen, ist kein kurzfristiger Squeeze, sondern eine nachhaltige Nachfrage – ein struktureller Wandel in der Wahrnehmung von Bitcoin als Anlageklasse."

Regulierung und Makro-Umfeld stützen langfristige Perspektive

Die Zunahme der regulierten Anlagemöglichkeiten durch ETFs hat Bitcoin tiefer im traditionellen Finanzsystem verankert. Analysten sprechen von einem strategischen Wandel, bei dem Bitcoin zunehmend in Unternehmensbilanzen und institutionellen Portfolios als Absicherung gegen geldpolitische Risiken Einzug hält. Die ETF-Assets machen inzwischen 6,3 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin aus – ein Rekordwert.

Politische Entwicklungen in den USA sorgen ebenfalls für Rückenwind. Donald Trumps neues Handelsabkommen mit Vietnam stützt risikofreudige Märkte. Zugleich treibt der politische Druck für eine regulatorische Klarheit bei Stablecoins und digitalen Assets weitere Kapitalzuflüsse.

Ethereum und XRP profitieren mit

Im Sog der Bitcoin-Rallye zeigen sich auch andere Kryptowährungen in starker Form. Ethereum klettert um 6 Prozent auf 2.598 US-Dollar, während XRP um 3,88 Prozent auf 2,28 US-Dollar zulegt (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion