Wie Vielfalt neue Perspektiven schafft (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Neuroinklusion am Arbeitsplatz gilt als Schlüssel zu echter

Diversität - und bleibt dennoch ein blinder Fleck in vielen Unternehmen. Eine

neue Studie des Top Employers Institute zeigt, warum neuroinklusive

Arbeitsumgebungen entscheidend für Innovation, Bindung und Zukunftsfähigkeit

sind und wie neurodiverse Talente die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft

von Unternehmen nachhaltig und messbar stärken.



Zwischen Effizienz und Empathie: wie Inklusion den Wandel mitgestaltet





In der Debatte um die Zukunft der Arbeit sind Begriffe wie New Work, Resilienzund Diversität längst etabliert. Doch die bewusste Integration neurodivergenterMitarbeitender erhält erst allmählich die nötige Aufmerksamkeit. Dabei ist diesvon größter Wichtigkeit, denn geschätzte 15 bis 20 % der Bevölkerung (https://auticon.com/de/neuro-diversity-inclusion-services-nis/neurodiversity-e-learning/#:~:text=Die%20individuellen%20Auspr%C3%A4gungen%20gelten%20alle,innen%20oder%20Menschen%20mit%20ADHS.) zählen zu der Gruppe an Menschen mit neurologischenBesonderheiten wie Autismus, ADHS oder Dyslexie. Oft bringen sie Fähigkeitenmit, die in klassischen Unternehmensstrukturen kaum wahrgenommen werden, sichjedoch als gewinnbringend erweisen.Hier setzt die Studie Neuroinclusive by Design(https://www.top-employers.com/blog/neuroinclusive-by-design/) des Top EmployersInstitute an. Sie beleuchtet, wie Arbeitgebende neurodiverse Talente durchgezielte Maßnahmen besser einbinden und welche positiven Effekte daraus fürUnternehmen resultieren. Viele der unterstützenden Maßnahmen für neurodivergenteMitarbeitende steigern nachweislich auch die Leistung klassisch organisierterTeams.Neuroinklusion am Arbeitsplatz gezielt umsetzenDie Untersuchung zeigt klar, dass nachhaltige Inklusion durch ein bewusstgestaltetes Arbeitsumfeld entsteht und Einzelmaßnahmen hingegen wenigerfruchtbar sind. Drei Erfolgsfaktoren stechen in diesem Zusammenhang hervor: diegezielte Nutzung individueller Stärken, der Aufbau klarer und verbindlicherArbeitsweisen sowie eine Unternehmenskultur, die Vertrauen fördert undempathisches Handeln unterstützt. Obgleich organisatorische Strukturen in diesemZusammenhang überaus wichtig sind, macht vor allem der partizipative Ansatz denUnterschied. Hierbei erarbeiten Teams gemeinsam inklusive Lösungen für einproduktives Miteinander.Aufschlussreich untermauert wird dieser Befund durch qualitative Interviews, diedas Top Employers Institute im Rahmen seiner Studie zur Neuroinklusion geführthat. Die befragten neurodivergenten Mitarbeitenden berichten übereinstimmend,dass sie insbesondere von klaren Kommunikationsstandards, transparenten