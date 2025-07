Suri Consulting über die strategische Bedeutung von Identity & Access Management (FOTO)

Köln (ots) - Bei der Identitäts- und Zugriffsverwaltung kommt es in Unternehmenund Organisationen immer wieder zu Fehlern, die häufig als ärgerlichesIT-Problem abgetan werden. Doch kann ein schlecht durchdachtes Identity & AccessManagement nicht auch ernste juristische und wirtschaftliche Folgen haben? Eindurchdachtes Identity & Access Management ist daher mehr als nur ein technischesAnliegen - es ist eine geschäftskritische Voraussetzung. Suri Consultingbegleitet Unternehmen genau an dieser Schnittstelle von Sicherheit, Complianceund Effizienz. Was Kunden konkret erwartet, lesen Sie hier.Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sein Account aber nicht zeitnahdeaktiviert wird, ist das ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Er hat weiterhinZugriff auf sensible Daten, könnte Systeme manipulieren oder Nachrichten imNamen des Unternehmens versenden. In vielen Unternehmen wird so ein Fehlerallerdings als minderschwer angesehen. "Die Verantwortlichen unterschätzenhäufig die negative Energie, die ein ehemaliger Mitarbeiter entwickeln kann,gerade wenn er im Streit gegangen ist", sagt der Geschäftsführer von SuriConsulting. "Zudem bieten solche Accounts eine Angriffsfläche für SocialEngineering und dann hat es das Unternehmen mit professionellen Datendieben oderCyber-Erpressern zu tun. Dazu kommt, dass nicht nur gegen interneSicherheitsanforderungen, sondern auch gegen gesetzliche Compliance-Richtlinienverstoßen wird, was im Prüfungsfall zu empfindlichen Bußgeldern führen kann.""Ein gut durchdachtes Identity & Access Management, kurz IAM, verhindert solcheRisiken und stellt sicher, dass Rechte kontextbezogen entzogen werden", fügt derIT-Experte hinzu. Suri Consulting begleitet Unternehmen, Behörden undOrganisationen als integrierter IT-Dienstleister bei der Planung und Umsetzungvon IT-Projekten. Durch maßgeschneiderte Beratung und dynamischesProjektmanagement entstehen innovative, passgenaue Technologielösungen. ImFolgenden erklärt er, warum IAM als Steuerungsinstrument für Unternehmenunverzichtbar ist.Der Status quo: IAM in der heutigen IT-RealitätDie Identitäts- und Zugriffsverwaltung ist für die Unternehmen mit zunehmendenHerausforderungen verbunden. Das liegt daran, dass sie es häufig mitHybridstrukturen zu tun haben, die beispielsweise Cloud-Services undOn-Premise-Lösungen kombinieren. Weil externe Partner oder Dienstleister Zugriffauf die Systeme benötigen, kommt es zudem zu immer mehr föderierten Identitäten.Zusätzlich sind veraltete, aber für die Geschäftsprozesse unumgängliche Systemenur schwer in moderne Lösungen integrierbar. Die üblich gewordenenHomeoffice-Regelungen eröffnen dann weitere Zugriffspfade. Das Problem ist