Banken überschätzen ihre Kundennähe (FOTO)

Hamburg (ots) - Banken in Deutschland sehen sich beim finanziellen Wohlbefindenihrer Kundinnen und Kunden gut aufgestellt. 69 Prozent der Institute sind derAnsicht, dass sie bereits genug für das sogenannte Financial Well-being tun.Viele Kundinnen und Kunden sehen das ähnlich: Sie vergeben beispielsweise imDurchschnitt 61 von 100 Zufriedenheitspunkten für das kanalübergreifendeBanking-Erlebnis. Dennoch sind das bei etwa 70 Millionen potenziellenBankkundinnen und -kunden in Deutschland mehrere Millionen, die nicht zufriedenoder passiv sind. Das ergibt die Leitstudie "Digital Banking Experience Report(DBX Report)" von Sopra Steria.Die internationale Studie basiert auf ausgewerteten Daten von rund 67.000Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie 787 Entscheiderinnen und Entscheidern in13 Ländern, darunter 3.000 Konsumentinnen und Konsumenten sowie 120Bankverantwortliche in Deutschland. Die zentrale Erkenntnis: Wer sich mit seinenFinanzen sicher, gut betreut und digital unterstützt fühlt, bleibt seiner Banktreu und empfiehlt sie weiter.Viele Banken investieren viel in innovative Technologien - doch nicht immergelingt es, Vertrauen, Nutzen und ein gutes Gefühl zu verbinden. So planen 61Prozent der Institute, verstärkt generative AI einzusetzen. Gleichzeitigmisstrauen jedoch 24 Prozent der Befragten den Ergebnissen von GenAI-Software,und 46 Prozent fühlen sich unwohl beim Teilen persönlicher Daten mitKI-basierten Anwendungen. Der Report macht deutlich: Digitale Transformationträgt nur dann zum Financial Well-being bei, wenn Technologie nicht nureffizient, sondern auch erklärbar, sicher und menschennah gestaltet wird."Banking darf kein Stressfaktor sein. Digitale Erlebnisse müssen Vertrauen,Orientierung und Kontrolle vermitteln", sagt Martin Stolberg, Head of Bankingbei Sopra Steria. "Wer das in seiner Strategie verankert, steigert nicht nur dieKundenzufriedenheit, sondern schafft auch neue Ertragsquellen."Der DBX Report untersucht fünf zentrale Einflussfaktoren auf das FinancialWell-being: digitale Zahlungen, Kryptowährungen, GenAI, Datenschutz undESG-Angebote. In allen Bereichen zeigt sich eine Lücke zwischen Anspruch undRealität, aber auch Hebel für die Differenzierung:- Digital Payment entwickelt sich zur Wohlfühlzone: 87 Prozent derVerbraucherinnen und Verbraucher nutzen digitale Bezahlmethoden - empfindendie Prozesse aber oft als unübersichtlich.- Kryptowährungen bleiben Vertrauenssache: Nur zwölf Prozentinvestieren inKryptowährungen - trotz steigender Investitionen auf Bankenseite. So genannte