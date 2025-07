Edurino GmbH / EDURINO sichert sich 17 Millionen Euro in Series B: ...

GlobusNachrichtenwire 28. Mai 2025TORONTO, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hudbay Minerals Inc. ("Hudbay" oder das "Unternehmen") ( TSX, NYSE: HBM) gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") ihre Absichtserklärung genehmigt hat, ein normales Emittentenangebot ("NCIB") für seine Stammaktien ("Aktien") zu starten. Der NCIB wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Toronto Stock Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen erstellt.Gemäß dem NCIB ist Hudbay berechtigt, bis zu maximal 19.751.983 Aktien zu erwerben, was 5 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 22. Mai 2025 entspricht, und zwar zur Vernichtung über einen Zeitraum von 12 Monaten. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die von Hudbay gemäß dem NCIB erworben werden können, und der Zeitpunkt solcher Käufe werden vom Management des Unternehmens festgelegt und unterliegen weiterhin einer Reihe von Faktoren, einschließlich der Marktbedingungen, des Aktienkurses, der verfügbaren Barmittel und anderer Möglichkeiten, Kapital für das Wachstum zu investieren.Die Käufe erfolgen auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX, NYSE und/oder anderer alternativer kanadischer Handelssysteme und in Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Anforderungen zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs entspricht.Die Anzahl der Aktien, die gemäß dem NCIB erworben werden können, unterliegt einem Tagesmaximum von 425.832 Aktien (was 25 % von 1.703.331 Aktien entspricht, was dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Aktien an der TSX während der sechs Monate bis zum 30. April 2025 entspricht), in jedem Fall vorbehaltlich der Fähigkeit von Hudbay, einen Blockkauf von Aktien pro Kalenderwoche zu tätigen, der diese Grenzen überschreitet.Hudbay kann am oder um den 30. Mai 2025 mit dem Kauf von Aktien beginnen, und der NCIB endet am 29. Mai 2026 oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn Hudbay seine Käufe gemäß dem NCIB abschließt oder die Kündigung mitteilt. Alle im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden bei ihrem Kauf annulliert. Hudbay beabsichtigt, solche Käufe mit seinen liquiden Mitteln zusammen mit dem Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zu finanzieren.Hudbay verfügte in den 12 Monaten vor dem Datum dieser Pressemitteilung nicht über ein NCIB, und dementsprechend wurden in diesem Zeitraum keine Aktien zurückgekauft oder eingezogen.Hudbay hat sich für die Umsetzung des NCIB entschieden, weil es der Ansicht ist, dass der Marktpreis der Aktien von Zeit zu Zeit den zugrunde liegenden Wert des Geschäfts und die Zukunftsaussichten von Hudbay möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt. Hudbay ist der Ansicht, dass der Rückkauf der Aktien zur Einziehung in solchen Zeiten eine wünschenswerte Kapitalverwendung darstellen kann und im besten Interesse der Aktionäre wäre.Zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Informationen, die sich unter anderem auf Aussagen in Bezug auf mögliche Aktienkäufe im Rahmen des NCIB beziehen, einschließlich der Anzahl der zurückzukaufenden Aktien und des Zeitpunkts dieser. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse und können dies auch nicht sein.Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die zwar von Hudbay zum Zeitpunkt der Bereitstellung der zukunftsgerichteten Informationen als angemessen erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Sollten ein oder mehrere Risiken, Unsicherheiten, Eventualitäten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Faktoren oder Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Hudbay übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erläutern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Über HudbayHudbay (TSX, NYSE: HBM) ist ein auf Kupfer fokussiertes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien mit drei langlebigen Betrieben und einer erstklassigen Pipeline von Kupferwachstumsprojekten in den bergbaufreundlichen Ländern Kanada, Peru und den Vereinigten Staaten.Zum operativen Portfolio von Hudbay gehören die Mine Constancia in Cusco (Peru), die Snow Lake Betriebe in Manitoba (Kanada) und die Copper Mountain Mine in British Columbia (Kanada). Kupfer ist das primäre Metall, das das Unternehmen produziert, das durch eine bedeutende Goldproduktion und Nebenprodukte Zink, Silber und Molybdän ergänzt wird. Die Wachstumspipeline von Hudbay umfasst das Projekt Copper World in Arizona (USA), das Projekt Mason in Nevada (USA), das Projekt Llaguen in La Libertad (Peru) sowie mehrere Expansions- und Explorationsmöglichkeiten in der Nähe der bestehenden Betriebe.Der Wert, den Hudbay schafft, und die Wirkung, die es hat, werden in seinem Purpose Statement verkörpert: "Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinschaften und unseren Planeten. Hudbay liefert die Metalle, die die Welt braucht. Wir arbeiten nachhaltig, verändern Leben und schaffen eine bessere Zukunft für Gemeinschaften." Die Mission von Hudbay ist es, nachhaltige Werte und hohe Renditen zu schaffen, indem es seine Kernstärken in den Bereichen Gemeindebeziehungen, gezielte Exploration, Minenerschließung und effizienter Betrieb nutzt.