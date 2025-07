Kursgewinne - US-Arbeitsmarktbericht im Blick

Am Markt richtet sich der Blick auf den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Es wird im Juni ein niedrigerer Beschäftigungsaufbau als in den Vormonat erwarten. Eine Zahl von unter 100.000 wird nicht ausgeschlossen. Dies würde die Rufe nach einer Leitzinssenkung der US-Notenbank im Juli verstärken, erwarten die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump greift immer wieder Notenbankchef Jerome Powell an und fordert ihn zum Rücktritt auf und. Trump fordert zudem Zinssenkungen von Powell./jsl/stk