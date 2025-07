Dienstleistungs-Unternehmen setzen stark auf Künstliche Intelligenz - unterschätzen aber Risiken und Absicherung (FOTO)

München (ots) - KI-Nutzung in deutschen Dienstleistungs-Unternehmen bereits weit

54 Prozent aller Befragten setzen aktuell regelmäßig auf KI, sei es in erstenProjekten (39 Prozent) oder bereits intensiv (15 Prozent). Weitere 21 Prozentplanen den baldigen Einstieg. Bemerkenswert: Kein einziges befragtes Unternehmenhält KI für irrelevant - ein deutliches Zeichen für den hohen Stellenwert dieserTechnologie für Dienstleistungs-Profis, vom Freelancer bis zum großen Konzern.Effizienz, Qualität, Kostensenkung - die Erwartungen an KI sind hochDie Hauptmotive für den Einsatz von KI sind klar: 54 Prozent der Befragtenwollen die Effizienz steigern, 48 Prozent die Qualität verbessern und 36 Prozenterhoffen sich eine Kostenreduktion. In der Praxis wird KI jetzt schon amhäufigsten eingesetzt als Hilfstool für alltägliche Arbeiten, etwa für eineRecherche oder Übersetzung (45 Prozent), für die Datenanalyse (38 Prozent) sowiefür die Automatisierung von Prozessen (36 Prozent).Besonders hoch sind die Erwartungen in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit: 65Prozent der Befragten - bei den Entscheiderinnen und Entscheidern sogar 81Prozent - glauben, dass KI ihre Position am Markt stärkt.Investitionen in KI nehmen Fahrt aufDiese vielfältigen Erwartungen führen aber auch dazu, dass Unternehmen zunehmendGeld in die Hand nehmen: Nur 27 Prozent beschränken sich auf die Nutzung vonfrei verfügbarer und kostenlos nutzbarer KI, 73 Prozent nutzen auch lizensierteKI-Lösungen, die für das Unternehmen gekauft wurden. Bei 23 Prozent lag dasInvestitionsvolumen in den letzten zwölf Monaten bei über 20.000 Euro, bei 16Prozent sogar über 100.000 Euro.Veränderung der Arbeitswelt unausweichlichDie Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden differenziert betrachtet: Zwarbefürchten 37 Prozent, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte, 27 Prozentwidersprechen dieser Einschätzung allerdings. Viel stärker ist das Bewusstseinfür Veränderungen: Zwei Drittel (67 Prozent) erwarten, dass sich Tätigkeitendurch KI grundlegend wandeln werden. Ein Viertel (25 Prozent) sieht in der