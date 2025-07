Krankenstand in Bayern bleibt stabil / Deutliches Nord-Süd-Gefälle mit Unterschieden bis zu 13 Kalendertagen. Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems häufigste Diagnose

München (ots) - Wie viele Tage Arbeitnehmende in Bayern ausfallen, welche

Erkrankungen besonders häufig auftreten und ob es Regionen gibt, in denen

Beschäftigte weniger krank sind - diese und weitere Fakten deckt die neue

Arbeitsunfähigkeitsstatistik des BKK Landesverbandes Bayern für das Jahr 2024

auf. Als Datengrundlage dienten die Arbeitsunfähigkeitskennzahlen der

erwerbstätigen Versicherten der Betriebskrankenkassen (BKK) in Bayern.



Mit durchschnittlich 19,5 Arbeitsunfähigkeitstagen und knapp zwei

Krankschreibungen (1,8 AU-Fälle) je erwerbstätigem Mitglied blieben die

krankheitsbedingten Ausfälle 2024 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Bayern reiht sich damit nach Baden-Württemberg mit 18,7 Fehltagen je

Beschäftigten auf Platz zwei ein. Im Bundesgebiet liegt dieser Wert bei 22,3

Tagen.





Bayerns Süden weniger krankIn Bayern ist weiterhin ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der Krankheitslasterkennbar. Ober- und Unterfranken erreichen mit 23 und 22,7 AU-Tagen wie bereitsim Vorjahr die höchsten Werte und liegen leicht über dem Bundesdurchschnitt von22,3 Tagen. Auf Platz drei wurde Mittelfranken (20,3) von Schwaben (22,3)abgelöst. Die wenigsten Krankentage mit einem Wert von 17,37 Kalendertagen kannerneut Oberbayern verzeichnen. Zwischen diesem Wert und dem Höchstwert inOberfranken liegen somit rund sechs Krankheitstage.Starnberger bundesweit die wenigsten FehltageObwohl die BKK-Versicherten in Starnberg mit 45 Jahren das höchsteDurchschnittsalter aufweisen, sind sie mit 14,6 AU-Tagen sowohl bayern-, alsauch bundesweit am wenigsten krank - gefolgt von München (15,7). Unveränderthoch bleiben die Fehltage stattdessen in Kronach (27,3), Hof (26,8) und demLandkreis Coburg (26,2), wodurch auf Kreisebene eine Differenz von rund 13Fehltagen erkennbar ist.Muskeln, Knochen und Gelenke verursachen die meisten AusfalltageDie im Mittel längsten Fehlzeiten verursachen weiterhin Erkrankungen desMuskel-Skelett-Systems. Sie führen die Diagnosestatistik mit 4,1 AU-Tagen jebeschäftigtem Mitglied an, gefolgt von Atemwegserkrankungen (3,9) undPsychischen Störungen (3,2). In der Summe machen diese drei Krankheitsarten 57,2Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage aus.Während Muskel-Skelett-Erkrankungen für die meisten Krankentage verantwortlichsind, ist der häufigste Einzelgrund im Bereich der Atemwegserkrankungen zufinden. Diese sind mit 5,7 Tagen je Fall zwar in der Regel relativ rasch wiedervorüber, kommen aber mit 37,2 Prozent aller Krankmeldungen häufig vor. Diesmacht die Auswirkungen von Grippe- und Erkältungswellen sowie des weiterhinpräsenten Coronavirus deutlich.