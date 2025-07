FHNW und das "KI-Zentrum für KMU" lancieren praxisorientierte KI-Methode für KMU (FOTO)

Olten (ots) - Mit der "KI-4-KMU-Methode" erhalten Unternehmen einen praxisnahen,

strukturierten Zugang zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Die

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW hat gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft

und Forschung einen umfassenden KI-Praxisleitfaden sowie einen interaktiven

Workshop-Canvas entwickelt. Ziel ist es, insbesondere KMU bei der

Identifikation, Planung und Umsetzung von KI-Initiativen zu unterstützen.



KMU-taugliches Vorgehen für die KI-Nutzung





Digitale Technologien verändern Geschäftsmodelle, Prozesse undWertschöpfungsketten grundlegend - Künstliche Intelligenz wird dabei zumentscheidenden Innovations- und Wettbewerbsfaktor. Gerade kleine und mittlereUnternehmen stehen vor der Frage: Wo liegt unser konkretes Potenzial? Wie setzenwir KI sinnvoll ein? Und wie gelingt der Einstieg - mit überschaubarem Aufwandund echtem Mehrwert?Antworten liefert die "KI-4-KMU-Methode", entwickelt von eineminterdisziplinären Projektteam der FHNW (Hochschule für Wirtschaft undHochschule für Angewandte Psychologie) in enger Zusammenarbeit mit Partnern ausder Praxis. Die "KI-4-KMU-Methode" besteht aus einem praxisorientiertenLeitfaden und einem Workshop-Canvas, der insbesondere kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) hilft, die strategischen Potenziale von KünstlicherIntelligenz (KI) zu erkennen und gezielt umzusetzen."Unser Ziel war es, Wissen aus Forschung und Industrie so aufzubereiten, dass esunmittelbar nutzbar wird.", fasst Prof. Dr. Knut Hinkelmann das Projektzielzusammen.Ein praxisnaher Fahrplan in drei PhasenDie Methode bietet ein strukturiertes, KMU-freundliches Vorgehen in drei Phasen,um KI-Potenziale im eigenen Betrieb zu identifizieren und umzusetzen:- Phase 1 - Design: Identifikation von KI-relevanten Potenzialen aufUnternehmens-, Prozess- und Aufgabenebene.- Phase 2 - Build: Entwicklung und Umsetzung von KI-Lösungen mit Fokus aufMensch-KI-Zusammenarbeit.- Phase 3 - Run: Integration der entwickelten Lösung in die betriebliche Praxis.Herzstück der Methode ist ein über 370 Seiten starker KI-Praxisleitfaden,ergänzt durch einen modularen Workshop-Canvas zur konkreten Projektplanung. Über30 Autoren und Autorinnen aus Wissenschaft und Wirtschaft liefern anwendungsnaheKapitel, praxisnahe Fallstudien und erprobte Methoden. Mit der Entwicklung derMethode wurde der Bogen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen undpraktischer Anwendung gezogen."Die KI-4-KMU-Methode ermöglicht es Unternehmen, KI strategisch und praxisnah