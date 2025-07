SINEXCEL trägt zur Entwicklung von Standards für netzbildende Energiespeicher bei, um den Fortschritt der Branche voranzutreiben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier

für modulare Energiespeicher-, EV-Lade- und Stromqualitätslösungen, hat eine

Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung von zwei neu veröffentlichten technischen

Normen für netzbildende Energiespeichersysteme gespielt, die einen wichtigen

Schritt zur Standardisierung und systematischen Entwicklung dieser Technologie

in China darstellen.



Unter der Federführung des Shenzhen Power Supply Bureau wurden die Normen -

T/SPSTS 035-2024: Technical Specification for Grid-Forming Electrochemical

Energy Storage Systems und T/SPSTS 036-2024: Guidelines for Black Start

Technology of Grid-Forming Electrochemical Energy Storage Systems gemeinsam mit

SINEXCEL und akademischen Partnern wie der Tsinghua Shenzhen International

Graduate School und dem Harbin Institute of Technology (Shenzhen) entwickelt.





