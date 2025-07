Europäische Kommission erteilt Zulassung für Denosumab-Biosimilars von Biocon Biologics

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Biocon Aktie Die Biocon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 368,4 auf Bombay (02. Juli 2025, 12:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Biocon Aktie um +4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,28 %. Die Marktkapitalisierung von Biocon bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Biocon Biologics Ltd. (BBL), einvollständig integriertes globales Biosimilar-Unternehmen und Tochtergesellschaftvon Biocon Ltd., gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) dieMarktzulassung in der Europäischen Union (EU) für Vevzuo® und Evfraxy®,Biosimilars von Denosumab, erteilt hat.Vevzuo® ist zugelassen zur Vorbeugung von Knochenerkrankungen bei Erwachsenenmit fortgeschrittenem Krebs mit Knochenbeteiligung sowie zur Behandlung vonErwachsenen und skeletal ausgereiften Jugendlichen mit Riesenzelltumor (GCT) desKnochens.Evfraxy® ist zugelassen zur Behandlung der Osteoporose bei Männern undpostmenopausalen Frauen, zur Behandlung von Knochenschwund im Zusammenhang miteiner Hormonablation bei Männern mit Prostatakrebs und erhöhtem Frakturrisikosowie zur Behandlung von Knochenschwund, der mit einer langfristigensystemischen Glukokortikoid-Therapie bei Erwachsenen einhergeht.Klinische Daten zeigten, dass beide Denosumab-Biosimilars in Bezug auf Qualität,Sicherheit und Wirksamkeit mit dem Referenzprodukt vergleichbar sind[1].Die Marktzulassung folgt auf eine positive Stellungnahme des Ausschusses fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur vom 25. April2025.Shreehas Tambe, CEO & Managing Director von Biocon Biologics Ltd., sagte:"Die Zulassung von Vevzuo und Evfraxy in Europa unterstreicht unserewissenschaftliche Kompetenz und unser Engagement für besseren Zugang vonPatient:innen zu essenziellen Arzneimitteln - auch in neuen Therapiegebieten wieder Knochengesundheit. In den vergangenen 18 Monaten haben wir drei erfolgreicheBiosimilar-Zulassungen in Europa und zwei im Vereinigten Königreich erhalten.Die Denosumab-Biosimilars stellen einen weiteren Meilenstein unserer Expansiondar und stärken die Gesundheitssysteme in der Region."Molekülinformationen:Denosumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper, der auf ein Protein namensRANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand) abzielt und diesesbindet. RANKL spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung, Funktion und demÜberleben von Osteoklasten - den Zellen, die für den Knochenabbau verantwortlichsind. Durch die Blockade von RANKL hemmt Denosumab effektiv den Knochenabbau,was zu einer Zunahme der Knochenmasse und -stärke führt.Zugelassene Anwendungsgebiete:Vevzuo® (Denosumab-Biosimilar)- Vorbeugung skelettbezogener Ereignisse (pathologische Fraktur, Bestrahlung desKnochens, Rückenmarkskompression oder Operation am Knochen) bei Erwachsenenmit fortgeschrittenen, den Knochen betreffenden malignen Erkrankungen.- Behandlung von Erwachsenen und skeletal ausgereiften Jugendlichen mit