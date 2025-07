Der bullishste Bitcoin-Call des Jahres

Zudem könnten politische Entwicklungen wie Trumps potenzielle Absetzung von Fed-Chef Powell oder ein Stablecoin-Gesetz zusätzlichen Auftrieb geben. "Bitcoin wird in der zweiten Jahreshälfte neue Allzeithochs erreichen", schrieb Kendrick.

Zuletzt überschritt Bitcoin erstmals seit drei Wochen wieder die Marke von 109.000 US-Dollar. Dennoch zeigten sich Schwankungen: Am Dienstag verloren Bitcoin-ETFs 342 Millionen US-Dollar, was eine 15-tägige Zufluss-Serie beendete. Besonders betroffen: der FBTC von Fidelity (–172,7 Millionen) und der Grayscale GBTC (–119,5 Millionen). Laut Farside Investors halten die ETFs jedoch weiterhin mehr als 130 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, mit BlackRocks IBIT als wachstumsstärkstem Fonds in der ETF-Geschichte.

Allerdings warnt er auch vor temporärer Volatilität im September/Oktober, da Anleger mögliche Wiederholungen historischer Muster fürchten. Mittel- bis langfristig sieht Kendrick jedoch weiter steigende Kurse – gestützt durch ETF-Zuflüsse und institutionelle Treasury-Käufe, wie sie etwa MicroStrategy oder MetaPlanet vormachen.

Laut bitcointreasuries.net halten derzeit 141 börsennotierte Unternehmen rund 849.400 Bitcoin – im Wert von über 92 Milliarden US-Dollar. MicroStrategy allein besitzt mehr als 597.000 Bitcoinim Wert von etwa 65 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

