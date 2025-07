Argyle Resources Corp. stellt Antrag für 21 Mineralschürfrechte in Crook County (Wyoming)

Calgary – 3. Juli 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Explorationspartner Rangefront Mining Services („Rangefront“) im Namen des Unternehmens beim U.S. Bureau of Land Management („BLM“) einen Antrag für 21 Mineralschürfrechte (Mineral Lode Claims) in Crook County unweit von Sundance im US-Bundesstaat Wyoming eingereicht hat. Das Unternehmen bezeichnet diese konsolidierten Schürfrechtsblöcke als REE-Projekt Sundance Bear Lodge.

Abbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets des REE-Projekts Sundance Bear Lodge

Die neu abgesteckten Schürfrechte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Bear Lodge Mining District. Seit der Entdeckung von Gold im Jahr 1875 in der Nähe von Warren Peak wird im Bear Lodge Mining District in Crook County im Nordosten Wyomings aktiv Bergbau betrieben. Im Fokus der Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet standen in der Vergangenheit Gold, Seltenerdmetalle (REE), Barium, Kupfer, Blei, Zink, Mangan, Niob, Tantal, Thorium, Fluor und Phosphat[1].

Der Bear Lodge Mining District ist insbesondere Standort des kritischen REE-Projekts Bear Lodge und befindet sich im Besitz von Rare Element Resources Ltd. Das kritische REE-Projekt Bear Lodge verfügt über eine Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2024, die wirtschaftliche Gehalte und Tonnage enthielt; es ist geplant, mit der Minenerschließung fortzufahren. Rare Element Resources Ltd. hat von der Export-Import Bank of the United States („EXIM“) auch eine unverbindliche Absichtserklärung für eine Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 553 Mio. $ für das Projekt Bear Lodge erhalten[2]. Die Mittel würden die Genehmigung, die technische Planung und den Bau des kritischen REE-Projekts Bear Lodge unterstützen.

Abbildung 2: Lageplan des Konzessionsgebiets mit den aktiven Bergbau-Schürfrechten

Für die 21 Mineralschürfrechte wurde beim BLM ein Antrag auf Verarbeitungsgenehmigung gestellt, für den der Bescheid voraussichtlich innerhalb von rund sechs Wochen vorliegen wird. Argyle und Rangefront werden das Potenzial der Konzessionen auch weiterhin erkunden und Möglichkeiten für einen Projektausbau in Abstimmung mit den strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens sondieren.