Grenke: "Zurück in der Spur" – Kurs vor der Verdopplung?

Der Finanzdienstleister Grenke hat im zweiten Quartal mit starkem Neugeschäft überzeugt – und Analysten sehen das Unternehmen klar auf Kurs, seine Ziele für 2025 zu erreichen. Das Leasing-Neugeschäft legte um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu. Besonders kräftig wuchs Grenke in der DACH-Region (+14,6 Prozent) und in Südeuropa (+10,8 Prozent). Sehr stark entwickelten sich auch die Märkte außerhalb Europas, etwa die USA und Kanada, mit einem Plus von 25,8 Prozent.

Mit mehr als 1,6 Milliarden Euro Neugeschäft im ersten Halbjahr ist das Ziel von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro für 2025 in Reichweite. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 30 Euro und bleiben bei ihrer Kaufempfehlung. Grenke sei zurück in der Erfolgsspur.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

"Dies unterstreicht unseren Investment Case, dass Grenke wieder auf Kurs ist und in der Lage sein sollte, Quartal für Quartal zu einem positiven operativen Newsflow zurückzukehren", so Fuhrmann. "Die starke Rentabilität des aktuellen Neugeschäfts unterstützt auch unsere Annahme eines hohen zukünftigen Gewinnwachstums, das dann eine Neubewertung der Aktie auslösen sollte."

Diese Neubewertung könnte die Grenke-Aktie in neue Höhen katapultieren. Am Donnerstagmittag liegen die Papiere rund 3,5 Prozent im Plus bei 16,30 Euro. Geht es nach Warburg-Analyst Fuhrmann, könnte die Grenke-Aktie schon bald in Richtung seines Kursziels von 30 Euro steigen. Das würde fast eine Verdopplung bedeuten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion