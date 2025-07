Brent Öl vor Preisbeben. Ölpreis zwischen Rallye und Crash

Nach dem volatilen Auf und Ab kehrte Brent Öl zuletzt in ruhigeres Fahrwasser zurück. Der Nahost-Konflikt hatte die Preise geraume Zeit im Griff gehabt. Zunächst führte die Eskalation zu immensen Preisaufschlägen, ehe die Entspannung diese Risikoprämien wieder von den Ölpreisen nahm. In den letzten Handelstagen bewegte sich Brent Öl vergleichsweise ruhig und unaufgeregt unterhalb von 70 US-Dollar. Trotz dieser Ruhe sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. Jederzeit kann es zu explosiven Bewegungen in die eine oder aber in die andere Richtung kommen.

So reagierte Brent Öl kürzlich mit einem deutlichen Preisanstieg auf die Nachricht, dass der Iran die Zusammenarbeit mit der International Atomic Energy Agency (IAEA) ausgesetzt habe. Mittlerweile hat sich der Staub wieder etwas gelegt, aber dennoch zeigt die Reaktion, wie nervös die Marktakteure sind und wie fragil die Lage insgesamt ist. Bereits in der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle wurde die brenzlige Situation thematisiert.

OPEC+ Treffen könnte neuen Staub aufwirbeln

Neuen Staub könnte hingegen das anstehende Treffen der OPEC+ aufwirbeln. Am 6.Juli werden die Mitgliedsstaaten über die Förderstrategie ab August beraten und entscheiden. Eine weitere Ausweitung der Ölförderung in Höhe von 411.000 bpd sollte dabei nicht überraschen. Zudem wird es einmal mehr spannend sein, zu beobachten, ob sich die Gräben innerhalb der OPEC+ weiter vertiefen. Bekanntlich ist das Konstrukt OPEC+ alles andere als homogen.

Ein Blick auf die aktuellen US-Daten

Wie immer an dieser Stelle blicken wir auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration). Für die Ölpreise gab es Gegenwind. Im aktuellen Berichtszeitraum stiegen die US-Rohöllagerbestände um 3,8 Mio. Barrel auf 419 Mio. Barrel. Die US-Ölförderung bewegt sich hingegen unverändert auf hohem Niveau. Die EIA gab die Fördermenge für die Woche zum 27. Juni mit 13,433 Mio. bpd an. Zum Vergleich. Für die Woche zum 20. Juni wurde eine Ölproduktion in Höhe von 13,435 Mio. bpd veröffentlicht. Der bisherige Rekord datiert aus der Woche zum 06. Dezember 2024 und lag bei 13,631 Mio. bpd.

Zusammengefasst – Brent Öl zwischen Rallye und Crash

Aus charttechnischer Sicht liegen die relevanten Marken bei 70 US-Dollar und 60 US-Dollar. Ein Sprung über die 70 US-Dollar würde Brent Öl weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 80 US-Dollar eröffnen. Hingegen könnte ein Rücksetzer unter die 60 US-Dollar den Ölpreis gewaltig in Bedrängnis bringen und einen Abverkauf in Richtung 51 US-Dollar und 40 US-Dollar auslösen. Aktuell notiert Brent Öl im Bereich von 68 US-Dollar und man könnte den Ölpreis daher näher an einer Rallye als an einem Crash wähnen. Die Lage könnte sich jedoch jederzeit ändern – der Ölpreis zwischen Rallye und Crash.

Gespannte Erwartung herrscht auch bei den Produzentenaktien. Shell, BP, Exxon Mobil und Chevron konsolidieren nach den jüngsten Verwerfungen und warten auf frische Impulse. Und womöglich bringt das OPEC+ Treffen neuen Schwung; in die eine oder aber in die andere Richtung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

