Oracle dominiert den KI-Infrastrukturmarkt und erreicht neues Allzeithoch!

Die Nachricht ließ die Oracle-Aktie im nachbörslichen Handel um 4 Prozent steigen. Aktuell notiert die Aktie weiter 0,7 Prozent im Plus bei 196,28 Euro und markiert damit ein neues Allzeithoch. In den letzten 3 Monaten stieg die Aktie über 54 Prozent. (Stand: 12:00 Uhr MESZ, Tradegate).

Die Aktie von Oracle erlebte am Mittwochabend einen starken Kurssprung, nachdem bekannt wurde, dass OpenAI ihre Zusammenarbeit im Rahmen des gigantischen "Project Stargate" weiter ausbaut. Laut einem Bericht von Bloomberg plant das von Microsoft und SoftBank unterstützte KI-Unternehmen, zusätzlich 4,5 Gigawatt an Rechenzentrumskapazität bei Oracle zu mieten – ein Schritt, der Oracle einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Cloud-Markt verschaffen dürfte.

"Stargate Project" wird zur Supermacht-Offensive im KI-Zeitalter

Das Stargate Project, erstmals im Januar im Rahmen einer offiziellen Bekanntgabe durch US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus vorgestellt, gilt als eines der ambitioniertesten Technologievorhaben der letzten Jahrzehnte. Über einen Zeitraum von vier Jahren sollen rund 500 Milliarden US-Dollar in den massiven Ausbau von KI-Infrastruktur in den USA investiert werden. Zu den Schlüsselpartnern zählen neben Oracle auch Microsoft, Nvidia, SoftBank und Arm Holdings (ARM).

OpenAI plant derzeit ein gigantisches Rechenzentrum in Abilene, Texas. Weitere potenzielle Standorte befinden sich in Michigan, Wisconsin, Wyoming, New Mexico, Georgia, Ohio und Pennsylvania. Die neuen Kapazitäten bei Oracle sollen nicht nur die Rechenleistung für aktuelle KI-Modelle erweitern, sondern auch zukünftige, energieintensivere Generationen unterstützen – einschließlich multimodaler Systeme und AGI-Plattformen (Artificial General Intelligence).

Oracle als Herzstück globaler KI-Infrastruktur

Bereits im Mai wurde Oracle auch für das internationale Schwesterprojekt Stargate UAE als Partner bestätigt. Dort kooperiert das Unternehmen mit Nvidia, OpenAI, Cisco Systems (CSCO) und dem Abu Dhabi-basierten Tech-Investor G42. Das Ziel: Der Aufbau einer globalen Infrastruktur, die westliche KI-Kompetenz über geopolitische Grenzen hinweg verfügbar macht.

Mit dem aktuellen Ausbau sichert sich Oracle nicht nur ein wichtiges Stück vom milliardenschweren KI-Kuchen, sondern unterstreicht auch seine Rolle als unverzichtbarer Partner in der nächsten Phase der digitalen Revolution.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

