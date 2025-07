Überraschung! US-Jobboom schockt Märkte – Zinssenkung wackelt!

Die US-Wirtschaft hat im Juni 147.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und lag damit über der Schätzung von 110.000, wie das Bureau of Labor Statistics am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent, während ein leichter Anstieg auf 4,3 Prozent prognostiziert worden war. Jobzuwächse kamen vor allem aus dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung, während die Regierung weiterhin Stellen abbaut.

Die Beschäftigung im öffentlichen Dienst verzeichnete einen starken Zuwachs und führte mit einem Plus von 73.000 Stellen alle Kategorien an, was auf einen soliden Anstieg der Einstellungen auf staatlicher und lokaler Ebene, insbesondere im Bildungsbereich, zurückzuführen ist. Die Bundesbehörden, die nach wie vor unter den Kürzungen von Elon Musks Department of Government Efficiency leiden, verloren 7.000 Stellen.

Darüber hinaus entwickelte sich das Gesundheitswesen erneut stark und verzeichnete einen Zuwachs von 39.000 Stellen, während der Sozialbereich 19.000 neue Stellen schuf.

Rückwirkend wurden die Jobdaten für April und Mai um insgesamt 16.000 Stellen nach oben korrigiert: April nun +158.000 (statt +147.000), Mai +144.000 (statt +139.000).

Dieser überraschende Arbeitsmarktbericht könnte dafür sprechen, dass die Federal Reserve ihre Zinsen in diesem Jahr länger unverändert lässt, und eine Zinssenkung im Juli fast sicher ausschließt, da sie die Sorge um den Arbeitsmarkt beruhigt. Händler rechnen nun mit weniger als zwei Zinssenkungen in diesem Jahr.

Donald Trump erhöht derweil den Druck auf Fed-Chef Jerome Powell. In einem Beitrag auf Truth Social forderte Trump am Mittwochabend dessen "sofortigen Rücktritt" und nannte ihn erneut "Too Late". Zuvor hatte er Powell bereits für ausgebliebene Zinssenkungen kritisiert: "Sie sind wie immer zu spät" – eine Notiz, die sein Team medienwirksam präsentierte. Auch Finanzminister Scott Bessent und Bill Pulte, Direktor der Federal Housing Finance Agency, warfen Powell politische Voreingenommenheit vor. Pulte forderte den Kongress auf, "gegen Powell zu ermitteln", wegen angeblich irreführender Aussagen zur Renovierung des Fed-Hauptquartiers.

Powell betonte hingegen: "Ich konzentriere mich ganz darauf, meine Arbeit zu tun." Eine Entlassung vor Mai 2026 sei gesetzlich nicht möglich. Laut Insidern prüft Trump dennoch Nachfolger – darunter Kevin Warsh, Scott Bessent und Christopher Waller. Eine Zinssenkung im Juli schloss Powell nicht aus, verwies jedoch auf die inflationssteigernde Wirkung von Trumps Zöllen: "Ohne die Zölle hätten wir die Zinsen längst gesenkt."

Die US-Aktienmarkt-Futures stiegen direkt nach der Veröffentlichung des Berichts. Die S&P 500-Futures legten um 0,3 Prozent zu, während die Nasdaq-100-Futures um 0,4 Prozent stiegen. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average legten ebenfalls um 104 Punkte oder 0,2 Prozent zu. Die Renditen für US-Staatsanleihen stiegen stark an.

Der US-Handel wird am Donnerstag verkürzt sein, da die New York Stock Exchange und die Nasdaq um 13:00 Uhr Eastern Time (ET) schließen. Am Freitag bleiben die US-Märkte aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





