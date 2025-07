Deutschlands Resilienz Grundlage Für Wirtschaftliche Erholung

Hamburg (ots) -- Kommt kaum von der Stelle: Welthandel mit Mini-Wachstum von 0,3 %;Weltwirtschaft wächst mit +2,5 % schleppend; ist damit das langsamste seit2008 außerhalb von Rezessionszeiten- Positivüberraschung: Nach einem überraschenden BIP-Anstieg von +0,4 % imersten Quartal 2025 erwartet Allianz Trade für Deutschland für das Gesamtjahrein Wachstum von +0,1 % und mit einer deutlichen Erholung ab 2026- Jetzt kommt es drauf an: Finanzpaket und Investitionsanreize sind entscheidendfür die wirtschaftliche Erholung- Nicht vom Tisch: Trotz der positiven Maßnahmen bestehen weiterhinHerausforderungen durch mögliche Handelskonflikte mit den USA und die globaleFragmentierung.- Grün und digital muss es sein: Investitionen in die grüne und digitaleTransformation sind unerlässlich, um Produktivität zu steigern undlangfristiges Wachstumspotential zu sichernGeopolitische Spannungen - vom anhaltenden Krieg in der Ukraine über dieeskalierende Instabilität im Nahen Osten bis hin zu verschärftenHandelskonflikten - prägen weiterhin ein volatiles globales Umfeld. Auch dasglobale Wachstum bleibt mit +2.5 % im Jahr 2025 schleppend und ist damit daslangsamste seit 2008 außerhalb von Rezessionszeiten. Die fiskalischen Maßnahmenin China und Europa stützen die Märkte etwas, doch die Alarmbereitschaft bleibt,so der aktuelle Economic Outlook des weltweit führenden KreditversicherersAllianz Trade."Deutschland beweist auch in Zeiten vieler Unsicherheiten seine Resilienz", sagtMilo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Im ersten Quartal gab es sogar ein überraschendes Plus und für das Gesamtjahr2025 gehen wir aktuell immerhin von einem Mini-Wachstum von 0,1% aus. 2026dürfte die wirtschaftliche Erholung Fahrt aufnehmen und rund 1 % BIP-Wachstumerreichen. Allerdings könnten einige Zollgewitterwolken dies noch verhageln.Aktuell ist nicht absehbar, wie es beim Zoll-Krieg nach Ablauf des90-Tage-Moratoriums weitergeht. Die große Frage ist: In welcher Höhe und fürwelche Branchen kommen die Zölle zurück. Das wird für die weiterewirtschaftliche Erholung entscheidend sein."Jetzt kommt es drauf an: Strukturelle Reformen, grüne und digitaleTransformation müssen herDie deutsche Wirtschaft würde auch erheblich von den anvisierten strukturellenReformen und Investitionen profitieren, die darauf abzielen, die Produktivitätzu steigern und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Trotz dieser positivenMaßnahmen bleibt das Wachstum laut den Allianz Trade Volkswirten allerdings