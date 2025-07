Helen Windischbauer und Thomas Kruse (Amundi): Amundi Investment-Ausblick für das 2. Halbjahr

Thomas Kruse: Der erste Trubel hat sich schon ein wenig gelegt, aber die Zölle und der fiskalpolitische Mix werden die Hauptthemen im zweiten Halbjahr bleiben. Am 9. Juli wird es voraussichtlich eine Einigung, bzw. ein Ergebnis für die Zölle zwischen Amerika und Europa geben – aber das kann natürlich in zwei verschiedene Richtungen laufen.

Was die Zölle betrifft, geht der Markt tendenziell davon aus, dass wir auf dem momentanen Niveau verharren. Wir haben drei Szenarien entwickelt, von denen wir das Hauptszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% sehen. Hier würden die Zölle auf der derzeitigen Höhe bleiben, so dass ein unterdurchschnittliches Wachstum mit hartnäckiger Inflation einkommensschwache Segmente treffen würde. In der Konsequenz zahlt also zuerst der amerikanische Konsument die erhöhten Preise.

Ausgehend von diesem Szenario: Wie wird sich diese Entwicklung auf das globale Wachstum auswirken?

Thomas Kruse: Für die USA gehen wir trotzdem von einem positiven Wirtschaftswachstum aus. Es wird zwar deutlich unter den Werten des vergangenen Jahres liegen, aber wir rechnen für die beiden kommenden Jahren mit jeweils 1,6%. Für die Eurozone erwarten wir ein Plus von 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das gesamte Weltwirtschaftswachstum sehen wir bei knapp 3%, wobei die Emerging Markets hier die Treiber sind.

Natürlich wird der Zollkonflikt auch die Inflation antreiben und wir erwarten für die USA jetzt 3,1% und im nächsten Jahr immerhin noch 2,9%. Das ist weit weg von den Zielen der FED. Für Europa bleiben wir in etwa bei unseren Prognosen vom Jahresanfang und damit bei einem Inflationsziel von 2,1%, im nächsten Jahr sogar leicht darunter mit 1,9%.

Frau Windischbauer, was heißt das für die Anlagestrategie?

Helen Windischbauer: Wir haben ja deutlich gesehen, dass die aktuelle Situation zu einer anhaltend hohen Volatilität bei den US-Staatsanleihen führen wird. Und das Gleiche gilt auch für den Dollar. Deshalb raten wir unseren Kunden aktiv zu Alternativen mit einem besseren Ertrags- und Risikoprofil. Diese finden wir zum Beispiel in Anleihen aus Europa und den Emerging Markets. Europas Fokus auf strategische Autonomie eröffnet auch Aktienanlegern langfristige Chancen, vor allem bei Mid Caps und im Sektor Verteidigung.

Aktien werden von der Neuordnung des Welthandels profitieren. Angesichts der nach wie vor hohen Konzentrationsrisiken und der hohen Bewertungen von US-Mega-Caps sollten sich Anlegerinnen und Anleger mit neuen Themen aus der globalen Neuausrichtung, der veränderten Politik und der Neugestaltung der Lieferketten befassen. Generell sehen wir Indien und Indonesien als langfristige Gewinner dieser globalen Neuausrichtung und erwarten, dass die Schwellenländer besser abschneiden als die Industrienationen.

Übergreifend ist es wichtig, die Portfolien mit Real Assets und alternativen Anlagen zu diversifizieren. Diese Vermögenswerte sind in einer Welt hoher Unsicherheiten und Inflationsrisiken von entscheidender Bedeutung. Da aber das investierte Kapital in diesen Segmenten sprunghaft ansteigt, ist eine hohe Selektivität notwendig.

Kommen wir nochmal zu Ihrem Ausgangspunkt zurück. Wie schätzen Sie die Entwicklung festverzinslicher Wertpapiere ein?

Helen Windischbauer: Die Versteilerung der Zinsstrukturkurve wird sich fortsetzen. Wir sehen auf den Märkten für Staatsanleihen die Gefahr einer höheren Verschuldung und einer möglicherweise steigenden Inflation. Dabei wird die Volatilität voraussichtlich hoch bleiben, zumindest bis mehr Klarheit über die weitere Entwicklung besteht. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Anleger in der Folge höhere Aufschläge für langlaufende Anleihen verlangen werden. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre erwarten wir für festverzinsliche Wertpapiere attraktive Renditen.

Was sind die wesentlichen Auswirkungen auf Investitionen?

Helen Windischbauer: Die steileren Zinskurven und die Zinsvolatilität bieten Möglichkeiten zur Diversifizierung in europäische Anleihen, also Bundesanleihen und Anleihen aus Peripherie-Ländern, die durch den Wachstums- und Inflationsmix begünstigt werden. Und, scheinbar banal, aber wichtig: Qualität. Wir setzen weiterhin auf Qualitätsanleihen, vor allem auf Euro Investment Grade sowie Finanz- und nachrangige Unternehmensanleihen. Zudem ist ein globaler und flexibler Ansatz wichtig: So können die Chancen der Renditekurve genutzt werden, um über Märkte in Industrie- und Schwellenländern zu diversifizieren und einen flexiblen Durationsansatz beizubehalten.

Wo finden Aktien in der globalen Neuausrichtung ihren Platz?

Helen Windischbauer: Für Aktien bleiben wir positiv, auch wenn sich im zweiten Halbjahr die Volatilität an den Aktienmärkten noch steigern könnte und es weiterhin das Risiko eines Zollschocks gibt. Das schätzen wir aber nicht als sehr hoch ein. Die größten Chancen für Anleger liegen in der Sektorauswahl. Es liegt in der Natur von Zöllen, dass sie einigen Sektoren zugutekommen und andere benachteiligen. Wir gehen davon aus, dass die Stil- und Sektordivergenz zunehmen wird. Wir bevorzugen inländische und dienstleistungsorientierte Sektoren, um die Auswirkungen der Zölle abzumildern. Wir sind etwa positiv für europäische Mid Caps, gleichgewichtete US-Aktien und dividendenstarke Aktien in Japan.

Gerade für europäische Small und Mid Caps ist es ein günstiges Umfeld. Weitere Zinssenkungen der EZB werden die Konjunktur beflügeln und die Marktstimmung verbessern. Es ist nicht zu optimistisch, dementsprechend von einer Stärkung des inländischen Konsums im Euro-Raum auszugehen. Außerdem überzeugen die Bewertungen in relativer und absoluter Hinsicht. Global gesehen sticht auch bei den Aktien wieder Indien hervor. Hier sind wir positiv, während wir gegenüber China oder Südkorea neutral eingestellt sind.

Frau Windischbauer, Herr Kruse, vielen Dank für Ihre Einschätzungen!









