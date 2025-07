Die CFO Solution Platform von Lucanet (VIDEO)

Berlin (ots) - CFOs stehen heute mehr denn je unter Druck: Sie müssen schneller

Entscheidungen treffen, Transparenz schaffen und komplexe

Compliance-Anforderungen meistern. Gleichzeitig bremsen veraltete Systeme und

manuelle Prozesse ihre Arbeit aus. Wie gelingt es, diesen Spagat zu meistern und

den Finanzbereich fit für die Zukunft zu machen? Lucanet bietet die Lösung - mit

einer Plattform, die CFOs nicht nur entlastet, sondern sie zu Treibern des

Wandels macht.



CFOs als "obersten Buchhalter" eines Unternehmens - das war einmal.





Heute sind sie strategische Business-Partner, die den Kurs ihrer Unternehmen

mitgestalten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen - durch die Digitalisierung

ihrer Finanzprozesse, regulatorische Neuerungen, komplexe

Reporting-Herausforderungen sowie ein volatiles wirtschaftliches Umfeld.



Das Problem: Viele Finanzabteilungen arbeiten noch mit veralteten Strukturen.

Datensilos, komplexe Systemlandschaften und manuelle Prozesse erschweren die

Arbeit. Transparenz geht verloren, Abstimmungen verzögern sich, Analysen werden

fehleranfällig.



Genau hier setzt die CFO Solution Platform von Lucanet an. Sie hilft, zentrale

Aufgaben wie Konsolidierung, Planung, Analyse, ESG-Reporting und Tax Compliance

effizient und datenbasiert auf einer Plattform zu managen. Damit CFOs die nötige

Klarheit, Zeit und Sicherheit gewinnen, um die strategischen Weichen für ihr

Unternehmen zu stellen.



Gamechanger für Mittelstand und Wachstumstreiber



Lucanet wurde 1999 gegründet - mit einer klaren Mission: Finance einfach und

transparent zu machen. Der Name geht zurück auf Luca Pacioli, den Begründer der

doppelten Buchführung. Mit rund 900 Mitarbeitenden weltweit und über 6.000

Kunden in Europa, den USA und Asien ist Lucanet ein führender Anbieter für

Lösungen für CFOs und Finanzteams.



Die CFO Solution Platform von Lucanet sammelt Finanzdaten aus

Buchhaltungssystemen, ERP-Anwendungen und Spreadsheets und führt sie in einem

konsistenten, zentralen Datenhub zusammen. So entsteht eine verlässliche

"Single-Source-of-Truth", die Fehlerquellen minimiert, Analysen beschleunigt und

Transparenz schafft.



Gerade für mittelständische und wachsende Unternehmen ist das ein echter

Gamechanger. Kein mühsames Zusammentragen von Daten in verschiedenen Tools,

keine zeitraubende manuelle Konsolidierung mehr. Stattdessen können alle

relevanten Finanzprozesse, ob ESG-Reporting, Konzernkonsolidierung oder

Financial Forecasting, intuitiv und effizient auf Basis der gleichen validierten

Daten durchgeführt werden.



Was CFOs wirklich brauchen



Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Beispiel eines Kunden aus der

Fitnessbranche: Nach der Einführung von Lucanet konnten unterschiedliche

Abteilungen einfach in das System integriert, Ergebnisse in Echtzeit abgerufen

und neue Szenarien schnell simuliert werden. Gerade während der

pandemiebedingten Marktverwerfungen war diese Planungsfähigkeit entscheidend, um

flexibel zu agieren und strategische Entscheidungen sicher zu treffen. Heute

nutzt das Unternehmen Lucanet unter anderem, um Akquisitionen im Rahmen einer

Buy-and-Build-Strategie effizient zu bewerten und ESG-Anforderungen systematisch

umzusetzen.



Regulatorik als Chance begreifen



Neue gesetzliche Vorgaben wie die EU-Taxonomie, die CSRD oder Pillar 2 erhöhen

den Handlungsdruck für Unternehmen erheblich. Viele empfinden das als

zusätzliche Belastung. Dabei steckt darin auch die Chance, Prozesse zu

verbessern und das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.



Lucanet unterstützt genau dabei - mit vorgefertigten Berichtsvorlagen und

Datenmodellen, die speziell auf die neuen Vorschriften abgestimmt sind.

ESG-Kennzahlen lassen sich so einfacher erfassen und auswerten. Auch bei Pillar

2 liefert die Plattform klare Strukturen, die komplexe steuerliche Regelungen

verständlich abbilden.



Gleichzeitig sorgt Lucanet mit modernster Cybersecurity für maximalen Schutz

sensibler Finanzdaten. Ein echter Pluspunkt für alle Unternehmen, die ihre

Transformation ohne Sicherheitsrisiken gestalten wollen.



Mit KI die Zukunft des Office of the CFO gestalten



Schon heute entlasten integrierte KI-Copiloten auf der Plattform Finanzteams von

zeitintensiven Aufgaben wie Konsolidierung, Planung oder Disclosure Management.

Doch das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Deshalb investiert Lucanet

weiter gezielt in KI-Tools - sodass CFOs ihre Finanzabteilung zukunftssicher

aufstellen können.



