Das Portfolio Management Team (ETHENEA): Marktkommentar Nr. 7 Juli 2025

03.07.2025 -

Die aktuelle Wirtschaftslage ist von politischer Unsicherheit geprägt. Diese wirkt sich auf globale Handelspartner, Unternehmen und letztlich auf Verbraucher aus. Neue Handelsschranken und Zollstreitigkeiten bremsen den globalen Handel. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten belasten zusätzlich die politische Stabilität und erschweren verlässliche Planungen. Trotz dieser Konflikte zeigen sich Wirtschaft und Märkte außerordentlich widerstandsfähig. Auf die kommenden Quartale blickend, wird klar: jede politische Entscheidung, jede Eskalation oder Deeskalation hat das Potential, die Wirtschaft und die Märkte zu extremen Handlungen zu zwingen.

Inflation

Die Preise in den USA und Europa sind zuletzt schwächer gestiegen als erwartet. Der befürchtete Anstieg aufgrund des Handelskonflikts ist bisher also ausgeblieben. Die Kerninflation in den USA liegt bei 2,8 % und die Gesamtinflation bei 2,4 %. In Europa liegt die Kerninflation bei 2,3 % und insgesamt bei 1,9 %. Die Zölle haben die Inflation bislang kaum beeinflusst. Wie sich Trumps Zollpolitik weiter auswirkt, bleibt abzuwarten. Entscheidend wird der weitere Verlauf der Handelsgespräche sein, Zölle sind da nur eines von vielen Themen.