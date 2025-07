MADSACK Mediengruppe erweitert Führungsstruktur (FOTO)

carfal schrieb 27.06.25, 12:22

Anbei folgende Meldung, als hätte der meinen Post von heute morgen hier gelesen:



BERLIN, 27. Jun (Reuters) - RTL plant, im nächsten Jahr eine "signifikante Dividende" an die Aktionäre auszuschütten, sagte der Vorstandsvorsitzende am Freitag gegenüber Investoren und fügte hinzu, dass der europäische Medienkonzern den Preis von 150 Millionen Euro ($176 Millionen)



für die Übernahme von Sky Deutschland problemlos finanzieren kann.



"Wenn überhaupt, dann wird der Schuldenstand von RTL sinken.



Natürlich werden wir nächstes Jahr auch eine hohe Dividende ausschütten.... Machen Sie sich also bitte keine Sorgen um die Finanzierung", sagte Thomas Rabe in einem Telefonat nach der Ankündigung des Deals (link).