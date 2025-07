BTIG enthüllt Top-Aktien für das zweite Halbjahr 2025!

Die erste Jahreshälfte war geprägt von massiver Volatilität: US-Präsident Donald Trumps umfassende Zollpolitik und ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten sorgten für Nervosität an den Märkten. Doch der breite US-Aktienmarkt konnte sich eindrucksvoll erholen. Der S&P 500 legte seit seinem Tief im April über 20 Prozent zu und erreichte in den letzten vier Handelstagen gleich drei neue Rekordhochs.

Laut Goldman Sachs handelt es sich dabei um die schnellste Erholung von einem Einbruch von mehr als 15 Prozent, die der Index je verzeichnet hat. Auch andere große Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan, Barclays, Deutsche Bank und RBC zeigen sich zunehmend bullish und haben ihre Jahresendziele für den US-Markt nach oben revidiert.

Starbucks: Fundamentaler Turnaround voraus

Die Aktie des Kaffeeriesen Starbucks legte im bisherigen Jahresverlauf um 4 Prozent zu – für viele Investoren ein enttäuschender Wert. Doch BTIG sieht Potenzial: Das Kursziel liegt bei 105 US-Dollar, rund 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.

"Auch wenn sich die Fortschritte bislang langsamer als erwartet zeigen, glauben wir weiterhin an einen fundamentalen Turnaround", schreibt BTIG-Analyst Peter Saleh. "Das Wachstum bei den vergleichbaren Filialumsätzen und den Gewinnen dürfte sich im Jahr 2026 beschleunigen – mit den ersten positiven Impulsen gegen Ende 2025."

Dexcom: Rückschlag als Kaufgelegenheit

Besonders optimistisch zeigt sich BTIG auch bei Dexcom. Das Medizintechnikunternehmen, das sich auf kontinuierliche Glukosemesssysteme (CGM) spezialisiert hat, gilt als der Favorit unter den Large-Cap-Werten. Die Aktie liegt zwar seit Jahresbeginn rund 7,5 Prozent im Plus, fiel jedoch zuletzt nach einem Vorstoß der Centers for Medicare and Medicaid Services, Wettbewerbspreise für CGM- und Infusionspumpenhersteller einzuführen.

Für BTIG-Analystin Marie Thibault bleibt die Reaktion übertrieben: "Dexcom ist weiterhin auf Erholungskurs. Die positiven Trends aus dem vierten Quartal 2024 setzten sich im ersten Quartal 2025 fort. Wir erwarten ein Wiedererstarken des Umsatzwachstums auf über 15 Prozent in der zweiten Jahreshälfte." Das Kurspotenzial schätzt BTIG auf rund 30 Prozent.

Tech- und Finanztitel mit Rückenwind

Neben diesen beiden Hauptempfehlungen nennt BTIG auch weitere interessante Titel, die Anleger für die zweite Jahreshälfte im Blick behalten sollten. Dazu gehört AppLovin, ein Mobile-Tech-Unternehmen, das laut den Analysten von einem weiterhin starken Werbemarkt profitiert. Die verbesserte Monetarisierung der eigenen Plattform sorge für stabile Erlösströme und biete weiteres Upside-Potenzial.

Auch Capital One Financial zählt zu den Favoriten. Die US-Großbank sei gut positioniert, um von stabilen Konsumententrends zu profitieren. BTIG verweist auf eine sich erholende Kreditnachfrage sowie auf eine solide Bilanzstruktur, die Capital One in die Lage versetze, flexibel auf Veränderungen im Zinsumfeld zu reagieren.

Ein weiterer aussichtsreicher Kandidat ist Snowflake. Der Anbieter cloudbasierter Datenplattformen überzeugt laut BTIG durch starke Wachstumsraten im Enterprise-Segment. Insbesondere Großkunden würden vermehrt auf die skalierbaren Lösungen des Unternehmens setzen. Zudem zeigen sich Verbesserungen bei den operativen Margen, was für eine zunehmende Effizienz und nachhaltige Profitabilität spricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion