Im Schatten von Nvidia: Ist Applied Materials jetzt die bessere KI-Wette?

Dazu gehören auch die großen Anbieter von Halbleiterfertigungsanlagen, wie Applied Materials, profitieren vom boomenden Markt für KI. Der Hersteller aus dem kalifornischen Santa Clara baut Anlagen zur Dünnschichtabscheidung, die in verschiedenen Schritten des Herstellungsprozesses verwendet werden, um Schichten aus Materialien auf den Wafer aufzubringen. Applied Materials stellt auch Geräte für andere Prozesse wie Ätzen und Polieren her.

Maschinen, die für den scheinbar grenzenlosen Boom neuer Halbleiter dringend notwendig sind. Laut einer aktuellen Schätzung der Branchenorganisation SEMI werden die weltweiten Kapitalausgaben für Geräte zur Herstellung fortschrittlicher Chips, wie sie Nvidia produziert, bis 2028 fast doppelt so hoch ausfallen wie im Vorjahr.

Doch die Aktie von Applied Materials konnte davon zuletzt nicht profieren. Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat die Aktie rund 20 Prozent verloren, während Nvidia mit einem Plus von 28 Prozent immer mächtiger wird. Die Marktkapitalisierung ist auf dem besten Weg, die Marke von 4 Billionen US-Dollar zu überschreiten. Manche Analysten nehmen bereits die Schwelle von 5 Billionen US-Dollar ins Visier.

Dafür ist Applied Materials deutlich günstiger zu haben als Nvidia. Während Anleger bei Nvidia das 50-fache für die Aktie auf den Tisch legen müssen, sind es bei Applied Materials weniger als die Hälfte (23).

Als wichtigster Grund für diese Divergenz gelten die Probleme, mit denen Ausrüstungshersteller wie Applied in China konfrontiert sind. Der chinesische Markt, der in den letzten Quartalen etwa ein Viertel des Umsatzes ausmachte, leidet unter den verschärften US-Exportkontrollen. Diese sollen das Wachstum der chinesischen Chip-Produktion bremsen und könnten dazu führen, dass westliche Anbieter einen erheblichen Teil ihres Marktanteils verlieren. Analysten von New Street Research schätzen, dass westliche Ausrüstungsunternehmen bis 2030 jährlich bis zu 7 Prozent ihres Umsatzes in China verlieren könnten.

Branchenzahlen zufolge könnten die weltweiten Chip-Verkäufe bis 2030 auf über 1 Billion US-Dollar steigen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 624 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Der Markt für die Anlagenhersteller bleibt also riesig.

Besonders das "Advanced Packaging", bei dem mehrere Chips zusammengefügt oder übereinander gestapelt werden, um bessere Leistung zu erzielen, erfordert mehr Ausrüstung und gilt für Applied Materials als Wachstumstreiber. Im letzten Geschäftsjahr macht das Unternehmen 1,7 Milliarden US-Dollar Umsatz mit seinen Advanced-Packaging-Lösungen. und erwartet, dass dieser Bereich in den kommenden Jahren wachsen wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





