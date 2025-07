Trotz 'Pflaster' klagt Bayern weiter gegen Finanzausgleich

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Trotz einer finanziellen Entlastung des Bundes für die Einzahler des Länderfinanzausgleichs hält Bayern an seiner Klage gegen die geltende Regelung fest. Die im Koalitionsausschuss von Union und SPD erneut untermauerte Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag "ist zwar nicht die Lösung, aber es ist ein gutes Pflaster", betonte der bayerische Ministerpräsident in München. Auf Nachfrage bestätigte er der Deutschen Presse-Agentur, dass Bayern an der Klage festhalte.

Die aktuelle Regelung des Länderfinanzausgleichs sei für Bayern weiterhin ein "großes Ärgernis". Dass dies vom Bund nun ab nächstem Jahr im Fall des Freistaates "mit circa 200 Millionen Euro gelindert wird, ist zumindest ein kleiner Ansatz", sagte Söder.