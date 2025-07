Börsen Update Europa - 03.07. - FTSE Athex 20 stark +2,19 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:55) bei 3.864,95 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Nordex +4,72 %, Elmos Semiconductor +3,08 %, Infineon Technologies +1,62 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,53 %, SILTRONIC AG -2,06 %, SUESS MicroTec -2,05 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.312,63 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +1,62 %, Siemens +1,12 %, Allianz +0,81 %

Flop-Werte: ASML Holding -1,67 %, Rheinmetall -1,38 %, Nokia -1,29 %

Der ATX bewegt sich bei 4.430,29 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,28 %, OMV +1,12 %, Mayr-Melnhof Karton +0,90 %

Flop-Werte: voestalpine -0,92 %, DO & CO -0,80 %, Wienerberger -0,57 %

Der SMI steht bei 11.989,99 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,52 %, UBS Group +1,51 %, Zurich Insurance Group +0,86 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,84 %, CIE Financiere Richemont -1,74 %, Roche Holding -1,14 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.736,43 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Teleperformance +2,01 %, Accor +1,25 %, Thales +1,20 %

Flop-Werte: ENGIE -1,82 %, Dassault Systemes -1,20 %, Pernod Ricard -1,19 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.532,40 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,38 %, Swedbank Shs(A) +0,87 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,86 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,50 %, Volvo Registered (B) -0,75 %, ABB -0,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.670,00 PKT und steigt um +2,19 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,91 %, Viohalco +1,90 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,48 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -3,82 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,05 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,20 %