EDURINO sichert sich 17 Millionen Euro in Series B Bildungs-Gaming-Plattform auf Expansionskurs (FOTO) - Ravensburger Next Ventures sowie Summiteer steigen ein - EDURINO will Handelspräsenz noch 2025 verdoppeln - Neue Produkt-Formate mit den beliebten EDURINO Figuren geplant - Expansion in weitere Länder steht in den Startlöchern Das Münchner …