Esaote präsentiert auf der ECVS 2025 die neue Generation der tiermedizinischen MRT, Vet-MR Grande ELITE

Genua, Italien und Antwerpen, Belgien (ots/PRNewswire) - Esaote , ein führendes

Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, präsentiert auf der ECVS

2025, der jährlichen wissenschaftlichen Tagung des European College of

Veterinary Surgeons vom 3. bis 5. Juli in Antwerpen, Belgien ( Esaote-Stand Nr.

32 ), den neuen Vet-MR Grande ELITE, die nächste Generation der

veterinärmedizinischen MRT .



Das Vet-MR Grande ELITE wurde auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung und

in enger Zusammenarbeit mit führenden Tierkliniken weltweit entwickelt. Er ist

eine revolutionäre Bildgebungslösung , die sowohl für Kleintiere als auch für

Pferde maßgeschneidert ist und den sich ständig weiterentwickelnden

Marktanforderungen in Bezug auf Technologien, Arbeitsabläufe und

fortschrittliche Bildgebungsfunktionen gerecht wird.





"Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei Esaote an erster Stelle und sind die

treibende Kraft hinter unseren Innovationen", erklärte Erminio Bassi, Business

Manager bei Esaote Vet. "Das Vet-MR Grande ELITE baut auf dem bewährten Erfolg

des Vet-MR Grande auf und bietet intelligentere Technologie, höhere

Nachhaltigkeit und eine Reihe von Innovationen, die die Standards der

veterinärmedizinischen Bildgebung verbessern sollen, mit dem Ziel, eine

herausragende Bildqualität zu liefern und klarere, zuverlässigere Diagnosen zu

ermöglichen."



Die fortschrittliche KI-gestützte Plattform e-SPADES, die in Zusammenarbeit mit

AIRS Medical entwickelt wurde, verbessert die Bildrekonstruktion und die

Scaneffizienz. Sie ermöglicht kürzere Untersuchungszeiten im Vergleich zu

herkömmlichen Methoden und liefert gleichzeitig eine außergewöhnliche

Bildqualität, die die tiermedizinische Diagnostik mit größerer Präzision

unterstützt.



Die Diffusion Weighted Imaging (DWI)-Sequenz spielt eine wichtige Rolle bei der

Verbesserung neurologischer Untersuchungen. Sie ermöglicht eine bessere

Erkennung von Hirninfarkten, Schlaganfällen und Hirntumoren und unterstützt

gleichzeitig deren Klassifizierung, Einstufung und laufende Überwachung.



Das Vet-MR Grande ELITE wurde speziell für die Anforderungen der tierärztlichen

Praxis entwickelt und verfügt über eine intuitive, auf die Anatomie von Tieren

zugeschnittene Benutzeroberfläche mit artspezifischen Werkzeugen und von

Experten entwickelten Protokollen. Sein offenes Design, der große Patiententisch

und die speziellen Spulen ermöglichen eine schnelle und bequeme Positionierung

und vereinfachen gleichzeitig das Anästhesiemanagement.



Dank seiner kompakten, energieeffizienten Bauweise bietet das System eine

nachhaltige und kostengünstige Lösung, die mit einer Standardstromversorgung

betrieben werden kann und damit moderne MRT-Untersuchungen für kleine Praxen bis

hin zu großen Überweisungszentren zugänglicher macht.



Die Esaote Group ist ein führender Anbieter von medizinischen

Bildgebungssystemen (Ultraschall, MRT, Software zur Verwaltung des

Diagnoseprozesses). Ende 2024 beschäftigte die Group rund 1.300 Mitarbeiter, die

Hälfte davon in Italien. Mit Standorten in Genua und Florenz sowie eigenen

Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote

in über 100 Ländern weltweit vertreten. https://www.esaotevet.com/ .



