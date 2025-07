Trumps Steuerplan könnte Fed-Senkungen killen

Nach Berechnungen des Congressional Budget Office dürfte das Defizit in den kommenden zehn Jahren um mehr als zwei Billionen US-Dollar steigen. Kürzungen bei Bundesausgaben – etwa im Gesundheitswesen – reichten laut Uruci kaum aus, um die entstehenden Mindereinnahmen auszugleichen.

Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price, warnt vor erheblichen Auswirkungen auf Inflation, Wirtschaft und den Anleihemarkt. Das Paket zielt darauf ab, zahlreiche Steuererleichterungen aus dem Jahr 2017 zu verlängern. Diese laufen zum Jahresende aus und würden ohne gesetzliche Verlängerung zu einer der größten nominalen Steuererhöhungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten führen. Laut Uruci würde ein Beschluss zwar die Unsicherheit für Unternehmen verringern, doch der Preis dafür sei hoch.

Zwar sehe das Gesetz auch Maßnahmen wie eine höhere Steuergutschrift für Kinder oder Änderungen bei der Abzugsfähigkeit von Staats- und Kommunalsteuern vor. Doch die Impulse kämen zu Beginn, die Einsparungen erst später. "Eine kurzfristige Verbesserung des Haushaltsdefizits ist deshalb unwahrscheinlich", erklärt Uruci. Im vergangenen Jahr belief sich das Defizit auf 6,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Aus konjunktureller Sicht könnte das Paket kurzfristig wirken

"Die Wirtschaft dürfte in diesem Jahr einen Schub erhalten – vor allem über den Konsum und das Geschäftsklima", so Uruci. Eine Rezession erwartet sie nicht. Besonders Unternehmen könnten rasch reagieren, falls die steuerlichen Vorteile rückwirkend ab Januar 2025 gelten. Doch ob das ausreiche, um die Haushaltslage zu stabilisieren, sei fraglich. Das Wachstum allein werde das höhere Defizit nicht kompensieren.

Gleichzeitig warnt Uruci vor einem neuen Preisdruck. Mehrere Faktoren – darunter die Schwäche des US-Dollars, steigende Zölle und mögliche Energiepreisschocks durch den Nahostkonflikt – sorgten ohnehin für ein aufwärtsgerichtetes Inflationsrisiko. Ein neues Konjunkturpaket würde diesen Trend zusätzlich verstärken. Die Auswirkungen könnten sich bis ins Jahr 2026 ziehen.

US-Notenbank unter Druck

Die US-Notenbank hat bislang zwei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Doch dieses Fenster könnte sich laut Uruci schnell schließen, wenn der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt stabil bleibt.

"Ein neuer Fiskalimpuls bei gleichzeitig starker Wirtschaft schränkt den geldpolitischen Spielraum ein."

Für die Anleihemärkte sieht Uruci wenig Entspannung

"Der Fokus der Investoren verlagert sich von der Zollpolitik zur Fiskalpolitik", erklärt sie. Ohne klare Pläne zur Defizitreduzierung werde die Unsicherheit anhalten. Da die Finanzierung steigender Defizite über Anleihen erfolgt, steigt der Druck auf die Renditen – zumal auch andere Industrieländer mehr Kapital am Markt aufnehmen müssten. "Das sorgt für Konkurrenz um Käufer", so Uruci. Das Ergebnis seien steigende Renditen, eine steiler werdende Zinskurve und in erster Linie eine anhaltende Volatilität.

Ihr Fazit fällt klar aus

"Dieses Gesetz könnte das Wachstum stützen, aber es birgt erhebliche Inflationsrisiken und trifft auf ein Umfeld, das ohnehin fragil ist."

Märkte und Notenbank müssten sich auf eine neue Phase fiskalischer Unsicherheit einstellen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion