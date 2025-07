Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag auf Odessa

ODESSA (dpa-AFX) - Der Einschlag einer russischen Rakete in der ukrainischen Hafenstadt Odessa hat nach Behördenangaben Tote und Verletzte gefordert. Eine ballistische Rakete mit Streumunition sei auf die Hafeninfrastruktur geschossen worden, sagte der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, im Fernsehen. "Leider sind zwei Menschen getötet worden, drei Menschen haben Verletzungen erlitten, ihnen wird derzeit vor Ort medizinische Hilfe geleistet", fügte er hinzu.

Der Beschuss erfolgte demnach zur Mittagszeit. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurde die Rakete von der Halbinsel Krim aus abgeschossen, die Russland bereits 2014 annektiert hatte und als Aufmarschgebiet für seine Truppen im Krieg nutzt.

Odessa am Schwarzen Meer ist aufgrund der relativen Frontnähe eine der häufig beschossenen Städte in der Ukraine. So wurden erst in der Nacht zuvor sechs Personen, darunter zwei Kinder, verletzt, als eine russische Drohne in einem neunstöckigen Wohnhaus einschlug./bal/DP/jha