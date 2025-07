iPhone-Verkäufe in China steigen erstmals seit zwei Jahren!

Diese Entwicklung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Apple. Das Unternehmen kämpft weltweit mit regulatorischem Gegenwind, einem schwächelnden Aktienkurs und dem zunehmenden Konkurrenzdruck durch heimische Tech-Giganten wie Huawei. Die Erholung in China, dem zweitgrößten Markt des Unternehmens, könnte für dringend benötigten Rückenwind sorgen.

Apple feiert ein seltenes Erfolgserlebnis auf dem wichtigen chinesischen Markt: Die iPhone-Verkäufe in China sind im zweiten Quartal 2025 erstmals seit zwei Jahren gestiegen. Laut einer neuen Analyse von Counterpoint Research legte der Absatz der Kult-Smartphones in den drei Monaten bis Ende Juni um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu – ein bemerkenswerter Umschwung nach anhaltenden Rückgängen seit 2023.

Preisoffensive zeigt Wirkung – Timing entscheidend

Den entscheidenden Impuls lieferten umfangreiche Rabattaktionen im Mai, als große chinesische E-Commerce-Plattformen die aktuellen iPhone-16-Modelle zu deutlich reduzierten Preisen anboten. Gleichzeitig erhöhte Apple die Ankaufspreise für Altgeräte.

"Apples Preisanpassung im Mai war strategisch klug und kam genau zum richtigen Zeitpunkt – eine Woche vor dem 618-Shopping-Festival", sagte Ethan Qi, Associate Director bei Counterpoint Research. Das Festival, das jährlich im Juni stattfindet, gehört zu den größten Online-Shopping-Events in China und bietet traditionell massive Rabatte über alle Produktkategorien hinweg.

Huawei drängt zurück – Apple nur noch drittgrößter Anbieter

Trotz des Lichtblicks bleibt die Konkurrenz stark: Huawei, einst durch US-Sanktionen schwer angeschlagen, meldet sich mit Nachdruck zurück. Dank eines neuen High-End-Smartphones mit fortschrittlichem Chipsatz – produziert trotz anhaltender Exportbeschränkungen – konnte Huawei seinen Absatz im gleichen Zeitraum um 12 Prozent steigern.

Damit hat der chinesische Tech-Gigant Apple nicht nur beim Wachstum übertroffen, sondern auch in der Marktanteilsrangliste, wo Apple nur noch auf Platz 3 notiert.

"Huawei profitiert stark von einer loyalen Nutzerbasis, die nun bereit ist, ihre alten Geräte durch neue Modelle zu ersetzen", so Ivan Lam, Senior Analyst bei Counterpoint. Die Rückkehr in internationale Märkte hat zudem begonnen – ein klares Signal an Apple und andere westliche Anbieter.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion