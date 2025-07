United Labels: Kursziel angehoben

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang verbucht, erwartet für das Gesamtjahr jedoch unverändert einen Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen mit dem umfangreichen Lizenzmarken- und Produktangebot und der breiten Vertriebsbasis (stationäres Vertriebsnetz und onlinebasierte Verkaufsplattformen) gut aufgestellt, um im aktuellen Geschäftsjahr wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Vor dem Hintergrund des derzeit unter den Erwartungen von GBC verlaufenden Großkundengeschäfts habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen jedoch nach unten angepasst. Dementsprechend werde mit einem Umsatz von 25,97 Mio. Euro (zuvor: 28,96 Mio. Euro) und einem EBIT von 1,51 Mio. Euro (zuvor: 1,83 Mio. Euro) gerechnet. Für die Folgejahre schätze GBC deutlich steigende Umsätze und Ergebniskennzahlen. Basierend auf den angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 5,05 Euro (zuvor: 4,35 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.07.2025 um 09:30 Uhr fertiggestellt und 03.07.2025 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32950.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die United Labels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 1,550EUR auf Tradegate (03. Juli 2025, 14:27 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 5,05 EUR